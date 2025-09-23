Baja la natalidad con 1.794 nacimientos en siete meses

Las comarcas leridanas han vuelto a registrar un nuevo descenso en el número de nacimientos. Según la última estimación del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada la semana pasada, hasta el mes de julio de 2025 nacieron 1.794 bebés frente a los 1.822 del mismo periodo del año pasado, lo que supone una caída del 1,53%. Si se compara con hace diez años, el desplome de la natalidad llega al 20,4% en la provincia de Lleida.

Solo en el mes de julio de este año se registraron 254 nacimientos en la demarcación, una cifra que volvió a repuntar tras dos meses de descensos, en junio y mayo. Sin embargo, sigue siendo inferior a la del mismo mes del año pasado, cuando nacieron 268 bebés.

Asimismo, los datos del INE muestran también un cambio en la edad de las madres. En el caso de las que tienen 50 años o más, aunque es una cifra muy baja, con cuatro hasta julio de este año, esta se ha duplicado respecto a hace diez años. También aumentan las que tienen hijos a partir de los 40, mientras que descienden entre las más jóvenes. En los siete primeros meses de este año, dieron a luz 29 jóvenes de 15 a 19 años, una cifra de edad que registró 50 madres en 2015. Entre las madres de 25 a 29 años, la cifra se ha reducido un 24,5%, y entre las de 30 a 34 años, un 24,4%.

Según los datos provisionales del INE, el año pasado hubo 3.159 nacimientos en la provincia de Lleida, 50 más que en 2023, año que marcó la cifra más baja desde 1998. La demarcación aún está lejos del número de nacimientos contabilizados antes de la pandemia de la Covid, con 3.485 en 2019.

Entretanto, el INE también publicó los datos de mortalidad y hasta la semana 35 de este año (hasta el 31 de agosto) fallecieron 2.889 personas en las comarcas leridanas, un 0,17% menos que en el mismo periodo del año pasado. Concretamente en la semana 35, murieron 63 personas, de las que 50 tenían 70 años o más.

Casi 59.000 nacimientos menos que hace diez años

� El número de nacimientos en los primeros siete meses del año en el conjunto del Estado ascendió a 182.818, lo que supone 687 más que en el mismo periodo de 2024, pero casi 59.000 menos que hace una década, según la última estimación mensual publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En Catalunya, los nacimientos aumentaron un 0,15% en este periodo. En cuanto a las defunciones, hasta julio han fallecido 263.749 personas, 2.665 más que en el mismo periodo de 2024. En Catalunya, hubo un incremento del 0,42%. Desde 2019, el número de defunciones se ha ido incrementando con el punto álgido en 2020, año de la pandemia, con 299.541 muertes y 2022, con 280.348 defunciones. El año 2023 fue el que registró una cifra más baja de muertes de los últimos siete años.