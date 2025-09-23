La danza, en un pregón a cuatro voces

El Centre d'Art La Panera acogió ayer la presentación de las Festes de la Tardor de Lleida, que comenzarán el próximo viernes y se alargarán con un centenar de actividades hasta el próximo lunes, festividad de Sant Miquel. El epicentro volverá a ser el Centro Histórico y una de las novedades es un pregón a cuatro voces de sendas mujeres vinculadas al mundo de la danza: Irene Cascos, Montse Lozano, Sandra Macià y Rosa M. Sánchez. Con más de 25 años de trayectoria, han dejado huella en el sector como artistas, creadoras, pedagogas y emprendedoras culturales. Su pregón dará el pistoletazo de salida a los festejos el viernes a las 19.00 horas en la plaza Paeria.

El alcalde, Fèlix Larrosa, animó a la ciudadanía a participar”con plena convivencia” en un “proyecto colectivo” que proyecta el talento local y la historia de la ciudad. Por su parte, el concejal de Juventud, Educación, Fiestas y Tradiciones, Xavier Blanco, destacó que se ha previsto una programación “variada y transversal” y que se vuelve a apostar por la conciliación, con horarios limitados para respetar el descanso de los vecinos. Mientras, la concejala de Cultura, Pilar Bosch, puso en valor la implicación de los equipamientos culturales municipales, como el Auditori Enric Granados, que el viernes acogerá el concierto de Elefantes, en el marco de su gira de su 30 aniversario, así como la gran variedad de estilos musicales en diferentes espacios de la ciudad, desde el Festival d’Orgues de Ponent a música en vivo en el Cafè del Teatre y en Tocata. Entre las propuestas musicales se encuentran los leridanos abril (Abril Piñol), Pixie Dixie, Paula Milara o Band The Cool, así como una amplia muestra con DJs como Santi Roig.

En cuanto al dispositivo de seguridad, Larrosa explicó que se repetirá el dispositivo conjunto de Guardia Urbana con los Mossos d’Esquadra, con una media de cincuenta de efectivos, con un “refuerzo extraordinario” en los puntos de acceso a las actividades que velarán para evitar la entrada de armas blancas con controles con detectores de metales. Por su parte, la cuarta teniente de alcalde y concejala de Políticas Feministas, Carme Valls, concretó que se instalará un Punto Lila/Rainbow fijo en la plaza Gramàtics (las noches del 25 al 28 de septiembre), se harán intervenciones itinerantes de NitsQ por el Centro Histórico y circulará el bus gratuito de la L-7 (de las 23.00 a las 4.00 horas), con parada de demanda y una frecuencia de paso cada 30 minutos. En total, el dispositivo de la campaña “1000 Ulls” contará con una docena de personas, incluida una psicóloga especializada en violencias machistas, en coordinación con la Urbana.

Un cartel de Glòria Esteve y Júlia Badia que invita a “salir a la calle”

El cartel de las fiestas ha sido diseñado por Glòria Esteve y Júlia Badia, de Bonavista Taller, ubicado en la Casa de Fusta. Explicaron que quisieron ilustrar toda la ciudad, con especial atención en el Centro Histórico y la cultura popular con el objetivo de “motivar a la gente a salir a la calle y disfrutar de la fiesta”. Los principales escenarios de las actividades serán las plazas Paeria y Sant Joan, la calle Major, la pista de la Panera (con actividades más familiares), la plaza del Dipòsit y la calle Cavallers, con la programación de las diferentes entidades de la ciudad. No faltarán la Diada Castellera (con los Capgrossos de Mataró, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, los Nens del Vendrell y los Castells de Lleida), el Seguici, la Nit de Foc, con la plantada de bestias en la plaza Sant Frances y el correfoc en Blondel, y el castillo de fuegos artificiales, en la canalización del río. Como efeméride, este año destaca el 20 aniversario de los Marraquets.