Un joven doctor leridano gana la competición europea de dermatología

El doctor leridano Fabià Torres Betato, exalumno de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida y actual residente de tercer año de Dermatología en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, ganó la pasada semana el primer premio de los European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Games, que tuvieron lugar en París. Se trata de una competición a nivel europeo de residentes de dermatología que se convoca en el marco de la 34ª edición del congreso europeo de esta especialidad que acoge la capital francesa.

En el certamen participaron equipos de hasta dieciocho países europeos, formados por cuatro representantes por país. El equipo español, bajo el nombre de Hispadermis, del cual Torres formaba parte junto con otros tres residentes de hospitales del Estado (de Donosti, Zaragoza y Madrid), se proclamó ganador tras acertar más preguntas que sus adversarios y resolver casos clínicos de dermatología. Todo ello, hizo que el equipo del leridano quedara por delante del resto de países participantes. Por su parte, la Academia Española de Dematología y Venereología (AEDV) felicitó a Hispadermis por este “logro extraordinario. La victoria refuerza el prestigio de la dermatología española en el ámbito internacional”, aseguró.

El dermatólogo leridano, joven promesa de la disciplina a escala europea, obtuvo el número 44 en el examen MIR, un resultado que le abrió las puertas para poder elegir con garantías su especialidad y hospital de formación. Gracias a esta posición, escogió su plaza en el Hospital de Sant Pau, un centro de referencia en el ámbito de la dermatología y reconocido por su trayectoria en la formación de profesionales y en la investigación médica.