A disposición de los centros la propuesta didáctica contra los bulos del franquismo

La propuesta educativa 50 razones por las que no se vivía mejor con Franco ya está a disposición de los centros. Se trata de material didáctico que han elaborado docentes de los Camps d’Aprenentatge, entre ellos el de la Noguera, en Sant Llorenç de Montgai. Consisten en 50 tarjetas que desmienten afirmaciones habituales que circulan por las redes sociales. Cada una tiene dos caras: en una se parte de una frase falsa como la que “Franco creó los pantanos” o “Con Franco no había corrupción” y en la otra carta se ofrece una explicación contrastada. Asimismo, se acompañan de un documento con fuentes y enlaces por cada razón que dan más información para rebatir las afirmaciones. El objetivo es que las fichas lleven a los alumnos a contrastar, analizar y generar pensamiento crítico. Se pueden consultar y descargar en https://serveiseducatius.xtec.cat/cda-noguera/.

Coincidiendo este año con el 50 aniversario de la muerte del dictador, han puesto en marcha esta iniciativa para contrarrestar la información que reciben los adolescentes a través de las redes sociales que consideran que están blanqueando lo que supuso los 40 años de dictadura y generando mensajes de extrema derecha y de enaltecimiento del franquismo.