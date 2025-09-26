La maltería artesana más grande de España, en un pueblo de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Cooperativa Arbequina, ubicada en Arbeca (Lleida), ha dado un paso decisivo en el sector cervecero artesanal español con la puesta en marcha de la Maltería Arbequina. El proyecto, que ya ha iniciado su actividad comercial, se posiciona como la instalación de maltería artesana más grande del país, ofreciendo un producto de proximidad con identidad territorial en un contexto favorable para el mercado craft.

Según fuentes de la cooperativa, la producción ha comenzado con 350 toneladas anuales, aunque la previsión es alcanzar las 1.000 toneladas para la primavera de 2026. Este cambio estratégico permite transformar parte de las 6.000 toneladas de cebada y trigo que hasta ahora se destinaban exclusivamente a forraje en un producto de mayor valor añadido, específicamente diseñado para el sector cervecero artesanal español.

"Queremos poner en valor la malta como ingrediente esencial en la creación de cervezas y destilados craft, aportando no solo calidad, sino también identidad territorial", ha declarado Sergi Millán, director general de la Cooperativa Arbequina.

Compromiso con la sostenibilidad energética

La nueva maltería refuerza el compromiso ambiental de la cooperativa con la instalación de 100 kWn de placas solares que permitirán la autosuficiencia energética de las instalaciones. Esta apuesta por las energías renovables se traduce en una reducción significativa de la huella de carbono y del consumo de combustibles fósiles.

Innovación y colaboración en el sector craft

El catálogo inicial de la Maltería Arbequina incluye diversas variedades locales de cebada maltera procesadas mediante una combinación de métodos tradicionales y tecnologías innovadoras para el control de germinación y secado. El resultado son productos con perfiles aromáticos únicos, especialmente indicados para cervecerías independientes que buscan diferenciación.

El interior de la maltería.Malteria Arbequina

La iniciativa también contempla colaboraciones con pequeños productores y asociaciones cerveceras para el desarrollo de maltas personalizadas, fortaleciendo la economía circular y el vínculo con el territorio. Para garantizar los estándares de calidad, la maltería cuenta con un laboratorio analítico propio, accesible también a iniciativas externas del sector.

Con esta nueva etapa, la Maltería Arbequina se convierte en un referente estratégico para el sector artesanal, ofreciendo materia prima diferenciadora, sostenible y con trazabilidad completa desde el cultivo del grano.