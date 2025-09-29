Un local de Barcelona gana la Lliga del Porc i la Forquilla

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Juli Alcoriza, del restaurante L’Andreuenc del distrito de Sant Andreu de Barcelona, se proclamó ayer campeón de la Lliga del Porc i la Forquilla con un mar i muntanya de botifarra del perol feta a casa, mongetes del ganxet i sípia bruta. El certamen MOS acogió la final del evento, en el que participaron doce finalistas, tres de cada demarcación catalana. Los aspirantes presentaron sus platos ante un jurado formado por la directora de la revista Cuina, Judith Càlix; el director de Capital Española de la Gastronomía, Pedro Palacios; el jefe de redacción de La Vanguardia Albert Molins; la sommelier Marta Clot; y Jonatahn Nuevo, de Esmorzars de Forquilla CAT. Los finalistas leridanos fueron El Bar Lídia de Lleida (presentó un carpaccio de peus de porc), el Hostal Jaumet de Torà (un Ofegat de la Segarra) y CaLagneta Art i Vi de Cervera (un bikini de galta de porc a la xocolata a la pedra d’Agramunt, reducció de Pedro Ximénez i formatge Comté).

La Lliga del Porc i la Forquilla ha sido impulsada por el Grup de Sanejament Porcí de Lleida con Como Pomona. Los asistentes a la final degustaron un desayuno de ensalada, cassola de cerdo y caracoles, a cargo de Josep Vila de Mister Plat, además de un Tastet Solidari de Caragols servido por la Fecoll.