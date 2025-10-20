Sánchez propondrá este lunes a la UE que en 2026 se deje de cambiar la hora: "Ya no tiene sentido"

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que propondrá a la UE que se deje de cambiar la hora dos veces el año. "Ya no tiene sentido. Casi no ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y la vida de la gente", ha argumentado en un mensaje en su cuenta de la red X. Por este motivo, adelanta que el gobierno español propondrá hoy esta cuestión en el Consejo de Energia y pedirá que se ponga en marcha "el mecanismo de revisión competente" con el objetivo de dejar de cambiar las horas en 2026. Sánchez destaca que todas las encuestas que preguntan sobre este tema a españoles y europeos, mayoritariamente los encuestados se manifiestan en contra de cambiar las horas.

El presidente del gobierno español recuerda que el debate "viene de lejos" y que el Parlamento Europeo aprobó hace 6 años cambiar el horario. "La política útil es la que escucha a los ciudadanos, escucha a la ciencia y lo lleva a su legislación", ha añadido. Esta semana, la madrugada del 25 al 26 de octubre, está previsto que se cambie la hora retardando las agujas del reloj una hora. Así pues, a las 3.00 horas serán las 2.00.

El cambio de hora estacional está regulado a escala europea y se hace de manera obligatoria y simultánea a todos los estados miembros. La Comisión Europea fija el calendario de los cambios cada cinco años, y la planificación actual finaliza en el 2026 (incluido), de manera que se abre una ventana de oportunidad para plantear el fin de esta práctica.

El ejecutivo español planteará la medida al Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía que reúne a los ministros de los estados miembros. Apoyará la petición en los tres argumentos que ha planteado Sánchez: el apoyo mayoritario de la ciudadanía europea y española (66% de los españoles), la ausencia de evidencia científica que demuestre que esta práctica genera un ahorro energético sustancial en la actualidad, y las consecuencias negativas que tiene para la salud y el bienestar de millones de personas.

Encuesta Sobre el cambio de hora, qué preferiría: Gracias por participar La encuesta ha finalizado Mantener el horario de verano 51 Cambiar al de invierno para siempre 28 Continuar con los cambios de hora 7

Según la Moncloa, con este nuevo impulso al debate el Estado “lanza un mensaje claro”: “los estados miembros tienen que escuchar a la ciudadanía, atender la evidencia científica y demostrar que son capaces de actualizar sus políticas al ritmo de los tiempos”. “Es el momento de seguir avanzando juntos en una agenda ambiciosa de transición energética y competitividad europea”, sostiene al ejecutivo. En 2018 la Comisión ya propuso que se pusiera punto final a los cambios de hora después de una consulta ciudadana en la cual participaron 4,6 millones de personas, con un 84% a favor de acabar con los cambios. En 2019 el Parlamento Europeo dio apoyo a esta posición con el 63% de los votos. Pero la decisión final quedó paralizada por falta de consenso de los estados miembros, y hacía falta una mayoría cualificada en el Consejo para que prospere.

Teresa Ribera apunta que se quedaría el horario de invierno

En una entrevista en el Cafè d'Idees de RTVE, la vicepresidenta tercera del gobierno español, Teresa Ribera, ha apuntado que en caso de que se eliminara el cambio de hora adicional, lo más probable es que quedara fijado el horario solar de invierno. “Como mínimo en nuestro caso”, ha afirmado.

Cambio de horario en Europa desde 1980

El cambio de horario estacional funciona en toda Europa desde 1980, cuando la Comunidad Económica Europea empezó a coordinar los horarios de verano y de invierno de los países miembros. Entonces lo justificó por la necesidad de aprovechar más las horas de luz para reducir el consumo energético y armonizar el funcionamiento del mercado común. Después de medio siglo, según el gobierno español, la evolución de la economía, la tecnología y los hábitos sociales han dejado obsoleta esta medida.