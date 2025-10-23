Alerta por fuerte viento en Lleida este jueves

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Las previsiones meteorológicas para este jueves alertan de un episodio de fuerte viento que afectará prácticamente a todo el territorio catalán, excepto las Terres de l'Ebre. Según el Servicio Meteorológico de Catalunya, entre las 08.00 h y las 20.00 horas hay un nivel de peligro de 3 sobre 6, con rachas que podrían superar los 72 km/h, principalmente en las comarcas de Lleida y la Catalunya Central.

El episodio de viento, que ha motivado la activación del plan Ventcat por parte de Protección Civil, será de componente oeste y afectará con especial intensidad a las zonas del litoral y prelitoral de Barcelona. En el Pirineo y Prepirineo, las rachas más fuertes se registrarán en cotas elevadas, especialmente durante las horas centrales del día, así como al norte del Cap de Creus. Las autoridades destacan la peligrosidad de esta situación, ya que el suelo se encuentra muy húmedo después de los episodios de lluvias intensas de los últimos días, lo cual puede provocar la caída de árboles mal acuñados y posibles desprendimientos de terreno.

Recomendaciones para minimizar los riesgos del temporal

Ante esta situación meteorológica adversa, Protección Civil ha emitido una serie de recomendaciones preventivas. En primer lugar, se pide recoger toldos y retirar cualquier elemento de fachadas y balcones que pueda desprenderse, como tiestos o tendederos. En la vía pública, hace falta extremar la precaución con el mobiliario urbano y evitar transitar por parques o zonas con abundante arbolado donde podrían caer ramas.

Limitaciones en la movilidad y actividades al aire libre

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios por carretera durante el episodio de viento. En caso de que sea imprescindible circular, hay que incrementar las medidas de precaución ante posibles obstáculos en la vía. También se aconseja evitar actividades en el exterior, especialmente en zonas boscosas y costeras, así como suspender actividades colectivas con menores o personas vulnerables. Cuando el viento sople con fuerza, hay que mantenerse alejado de muros inestables, cartelería u otros elementos del mobiliario urbano que puedan resultar peligrosos.