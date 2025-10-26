Pere Enciso, economista: «Priorizan tener tiempo fuera de la oficina antes que un ascenso laboral»

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

¿Hay jóvenes altamente cualificados dedicándose a trabajos de baja cualificación?

Dependerá de la profesión y de si están dispuestos a moverse del entorno donde viven. Si se desplazan a Barcelona es más fácil encontrar trabajo de lo suyo que si quieren mantenerse en un municipio de 3.000 habitantes. A veces, quedarse compensa más que trabajar de lo estudiado por el equilibrio emocional y familiar, ya que emigrar tiene un coste. No es fácil, hay personas para todo. La subocupación, por supuesto, existe.

¿Ha cambiado la forma en que entienden el trabajo y las prioridades vitales?

Sí, es generacional y provocado o acelerado por la pandemia. Los jóvenes buscan trabajos que les permitan tener vida más allá de la oficina y ven el empleo como una fuente de ingresos, no como una forma de realización personal. Prefieren tener tiempo de vida antes que trabajar sin descanso para ascender o ganar más dinero. No quieren estar pendientes del trabajo todo el día ni el fin de semana, algo que muchos mayores critican sin comprenderlo del todo.

¿Las mujeres tienen peores condiciones laborales?

Sin duda. En muchos lugares todavía se considera el ingreso de la mujer como un complemento al del hombre. Hablamos de una diferencia salarial del 20 al 30% que muchas veces se disimula con las categorías profesionales. También persiste el prejuicio de que la mujer tendrá hijos y no podrá dedicarse tanto al trabajo como se desearía.