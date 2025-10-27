Los bosques de Lleida recuperan una buena producción de setas, pero con diversidad reducida
La exposición anual del Institut d'Estudis Ilerdencs muestra unas 200 especies recogidas entre el Pirineo y el Solsonès, a pesar de la pérdida especies habituales de otoño
Los bosques leridanos experimentan una notable recuperación en la producción micológica este otoño, aunque la diversidad de especies se ha visto afectada significativamente. Según ha informado Josep Labranya, experto de la Sección de Micología del Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), la temporada actual registra una menor presencia de especies habituales.
La 35.ª edición de la exposición de setas de otoño, que permanecerá abierta hasta el miércoles en el patio del IEI, exhibe una impresionante colección de 200 especies diferentes recopiladas el pasado sábado en varias áreas forestales entre el Pirineo y la comarca del Solsonès.
Esta muestra anual, ya consolidada como una referencia micológica en las tierras de Lleida, ofrece una panorámica completa de la biodiversidad fúngica de la región, a pesar de los cambios observados en la composición de especies con respecto a temporadas anteriores.