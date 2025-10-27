El pueblo más bonito al que escaparse este otoño está a una hora de Lleida, según National Geographic

Publicado por Marta Planes Cases Redactora del digital Creado: Actualizado:

Ubicado en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Alquézar es el destino perfecto para una escapada de otoño, según la prestigiosa revista National Geographic. Este pequeño pueblo, situado en la comarca del Somontano, provincia de Huesca, destaca por su imponente fortaleza-colegiata y sus callejones empedrados. Las vistas desde sus miradores, situados al borde del cañón del río Vero, revelan un paisaje espectacular, invitando a los visitantes a explorar sus famosas pasarelas que recorren el cañón. Estas pasarelas, además de su belleza, ofrecen una ruta accesible que combina naturaleza y aventura.

Con sus orígenes en el siglo IX, cuando el castillo fue construido para proteger el territorio, Alquézar conserva vestigios históricos que reflejan su rica herencia cultural. En el centro del pueblo, el claustro de la Colegiata de Santa María la Mayor es una joya arquitectónica que muestra escenas bíblicas en antiguos capiteles, una mezcla de estilos que va desde el románico hasta el gótico tardío.

A pesar de su pequeña extensión, Alquézar está repleto de rincones que vale la pena explorar. Desde sus estrechos "callizos" o pasadizos cubiertos, que servían para conectar las viviendas en la empinada ladera, hasta la plaza Rafael Ayerbe, donde ferias y mercados llevan siglos celebrándose, cada rincón del pueblo evoca un pasado fascinante.

La comarca del Somontano, además, ofrece otros atractivos como la Ruta del Vino Somontano. Y es que la comarca es reconocida por su producción vinícola, con bodegas como Viñas del Vero y Bodegas Enate ofreciendo catas y visitas guiadas. Los vinos D.O. Somontano son conocidos por su alta calidad y representan una excelente oportunidad para quienes desean sumergirse en la cultura vinícola de la región.

Por otra parte, la Sierra de Guara es un centro de aventura en barranquismo y escalada, pero también alberga uno de los conjuntos de arte rupestre más importantes de Europa. El Centro de Arte Rupestre de Colungo organiza visitas guiadas a los abrigos prehistóricos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde se pueden ver pinturas que datan de hace más de 20,000 años.

La escapada a Somontano no estaría completa sin probar su gastronomía tradicional, que incluye platos de trufa, cordero y aceites de oliva locales, a menudo maridados con los vinos de la comarca. Restaurantes en Barbastro y Adahuesca ofrecen menús donde destacan estos sabores autóctonos.