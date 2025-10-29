Cometas: cuatro rutas cósmicas diferentes en el Sistema Solar

Los cometas son cuerpos celestes fascinantes que recorren el Sistema Solar siguiendo órbitas altamente elípticas. Estos objetos helados se vuelven visibles cuando entran al interior de nuestro sistema, pero su procedencia varía según el tipo de cometa. Un estudio astronómico reciente ha identificado cuatro rutas diferentes que siguen estos viajeros cósmicos que han cautivado a la humanidad desde tiempos prehistóricos.

La misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea (ESA) acompañó durante dos años al cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko mientras se aproximaba al Sol y se alejaba nuevamente. Este cuerpo celeste se acerca hasta 1,2 veces la distancia Tierra-Sol antes de alejarse hasta más allá de la órbita de Júpiter, clasificándose así como un cometa de la familia de Júpiter. Por otra parte, el cometa 1P/Halley, observado desde tiempos prehistóricos, es otro cometa de período corto con un ciclo orbital de 76 años que se extiende hasta el Cinturón de Kuiper, una región con forma de rosquilla situada más allá de la órbita de Neptuno.

Cometes: d'on venen aquests cossos celestes?

Cometas de período largo y visitantes interestelares



Con un período orbital estimado de millones de años, el cometa Siding-Spring (C/2013 A1) representa una rareza que hemos tenido la fortuna de observar en su paso por el interior del Sistema Solar. Los expertos consideran que los cometas de período largo provienen de la Nube de Oort, una enorme estructura esférica de objetos que orbitan a cientos de miles de millones o billones de kilómetros del Sol.

Finalmente, existen cometas que ni siquiera orbitan alrededor de nuestro Sol. Los exocometas como el 2I/Borisov son auténticos visitantes del espacio interestelar. Este exocometa probablemente se formó alrededor de otra estrella diferente antes de ser expulsado a través del Universo, ofreciendo a los astrónomos de este 2025 una oportunidad única para estudiar material proveniente de sistemas estelares ajenos al nuestro.