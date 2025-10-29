Detienen una pareja en Bellvís por estafar con una tarjeta robada de un hombre que murió en agosto

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes en Bellvís a una pareja, a un hombre de 46 años y una mujer de 42, por haber, presuntamente, robado una tarjeta de un hombre muerto y utilizarla para estafar más de 2.000 euros.

La investigación empezó con la denuncia, a mediados de septiembre, de una persona que decía que le habían pagado con la tarjeta de crédito de un hombre que había muerto en agosto. Según los Mossos, la mujer, que había sido la cuidadora del hombre muerto, se aprovechó de tener las llaves de la casa para entrar con su pareja y robar las tarjetas bancarias, que después habrían utilizado para sacar dinero y hacer operaciones fraudulentas.

El martes por la tarde, hacia las 5, los Mossos los localizaron en la calle Raval de Bellvís y detuvieron a la pareja, que ya tenía antecedentes.