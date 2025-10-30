El turismo rural elige un joya extremeña como destino del año tras una histórica votación

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El municipio de Jerez de los Caballeros ha hecho historia este 2025 al convertirse en la primera localidad extremeña en alzarse con el título de Capital de EscapadaRural, un reconocimiento que consolida su creciente atractivo como destino turístico en la geografía rural española y reafirma su apuesta por un desarrollo sostenible basado en sus encantos naturales y patrimoniales.

La novena edición del prestigioso certamen, que cada año distingue al destino rural favorito de los viajeros en España, ha registrado una participación récord de más de 40.000 votaciones, de las cuales un contundente 24,7% ha recaído sobre la localidad pacense, situándola muy por delante de sus competidores y otorgándole el galardón que ostentará durante todo el año 2025.

Tras conocerse los resultados, el alcalde Raúl Gordillo no ha podido ocultar su emoción: "La satisfacción es incalculable. Este logro es fruto del trabajo conjunto de instituciones, empresas del sector, vecinos de Jerez y sus pedanías, así como de todos los extremeños y amantes de nuestra tierra", ha declarado a los medios, subrayando la importancia histórica de este reconocimiento para la región.

Un triunfo colectivo que marca un antes y después

El triunfo de Jerez de los Caballeros no ha sido casualidad. La localidad ha logrado imponerse en una reñida competición donde Karrantza (12,6%) y Ágreda (12,1%) completaron el podio, seguidos por Vielha (11,1%), Friol (9,0%), Zuheros (7,9%), Tibi (7,8%), Navahermosa (6,5%), Trasmoz (5,0%) y Valtierra (3,3%). Esta victoria representa un hito sin precedentes para el turismo extremeño, tradicionalmente menos visible que otras regiones españolas con mayor tradición turística.

"El trabajo que estamos realizando desde nuestro municipio para ganar visibilidad está dando sus frutos, a pesar de los escasos recursos y de la falta de comunicaciones dignas", ha explicado Gordillo, quien ha revelado que el municipio ha experimentado un aumento del 30% en el número de visitas durante el último año, un dato que confirma la tendencia ascendente de su atractivo turístico.

Este reconocimiento llega en un momento crucial para la localidad, que ve en el turismo rural una oportunidad para diversificar su economía. "Gracias a este esfuerzo común, podemos ilusionarnos con un futuro en el que el turismo se convierta en uno de los pilares fundamentales de la economía de Jerez, Brovales, Valuengo y La Bazana", ha afirmado el primer edil, destacando la importancia de este sector para el desarrollo sostenible del territorio.

Trayectoria del certamen y el legado de anteriores capitales

Jerez de los Caballeros toma el relevo de Santa Eulalia de Oscos (Asturias), que ostentó el título durante 2024 tras obtener un 22,8% de los votos en la edición anterior. Su nombre se suma ahora a la lista de localidades que han conseguido este reconocimiento desde la creación del certamen: Campo Lameiro (Pontevedra) en 2023, Cazorla (Jaén) en 2022, Olvera (Cádiz) en 2021, Potes (Cantabria) en 2020, Santillana del Mar (Cantabria) en 2019, Aínsa-Sobrarbe (Huesca) en 2018 y Sigüenza (Guadalajara) en 2017.

El análisis de las localidades ganadoras muestra una interesante evolución del turismo rural en España, con una tendencia creciente hacia la diversificación geográfica. Mientras que las primeras ediciones estuvieron dominadas por destinos del norte peninsular, en los últimos años se ha producido una apertura hacia otras regiones como Andalucía y ahora Extremadura, reflejando el creciente interés de los viajeros por descubrir encantos menos conocidos de la geografía española.

Impacto económico y proyección turística para la región

Los expertos en turismo rural coinciden en señalar que este reconocimiento supondrá un importante impulso para la economía local. Estudios previos realizados en anteriores capitales muestran incrementos de hasta un 40% en las reservas de alojamientos rurales durante el año de vigencia del título, así como un aumento significativo en la facturación de negocios relacionados con la gastronomía y las actividades complementarias.

Para Ana Sánchez, directora de EscapadaRural, plataforma impulsora del certamen, "este tipo de iniciativas son fundamentales para dar visibilidad a destinos rurales con gran potencial pero menos conocidos. Jerez de los Caballeros representa perfectamente los valores que buscamos: autenticidad, patrimonio, naturaleza y una clara apuesta por un modelo de turismo sostenible y de calidad".

El alcalde ha expresado su agradecimiento hacia la plataforma por "brindar la oportunidad de mostrarnos al mundo de una forma sencilla, directa y gratuita, a través de las redes sociales y los medios de comunicación", reconociendo el papel clave que estas iniciativas juegan en la promoción del turismo rural en España.

Atractivos y propuesta de valor de la nueva capital

Jerez de los Caballeros, ubicado en la provincia de Badajoz, destaca por su impresionante conjunto histórico, presidido por un majestuoso castillo templario que domina el horizonte. Sus calles empedradas, iglesias barrocas y casas señoriales conforman un entramado urbano que ha sabido conservar su esencia medieval mientras se adapta a las necesidades del turista contemporáneo.

La localidad extremeña complementa su oferta patrimonial con los atractivos naturales de su entorno, donde destacan sus dehesas y embalses, ideales para la práctica de actividades al aire libre. A esto se suma una rica gastronomía basada en productos de la tierra como el jamón ibérico, los quesos y los productos derivados del cerdo ibérico, que conforman una propuesta gastronómica que cada vez atrae a más visitantes interesados en el turismo experiencial.

El municipio ha anunciado que aprovechará este reconocimiento para poner en marcha nuevas iniciativas turísticas durante 2025, incluyendo la mejora de señalización de rutas, la creación de nuevos productos turísticos basados en experiencias auténticas y la formación especializada para profesionales del sector, consolidando así su apuesta por un modelo de desarrollo turístico sostenible y de calidad.

La designación de Jerez de los Caballeros como Capital de EscapadaRural 2025 no solo representa un merecido reconocimiento a sus encantos y al trabajo realizado, sino que también supone una oportunidad única para proyectar la imagen de Extremadura como destino de turismo rural de primer nivel en el panorama nacional, contribuyendo a diversificar la oferta turística española y a poner en valor el patrimonio natural y cultural de sus pueblos y territorios.