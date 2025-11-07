El Gran Recapte arranca hoy con 1.100 voluntarios en 230 puntos en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gran Recapte ya lo tiene todo listo para celebrar hoy y mañana su 17 edición movilizando a 1.100 voluntarios entre la clasificación y los 230 puntos de recogida en las comarcas leridanas. Estos puntos necesitaban una cifra de unos 1.300 voluntarios para cubrir las necesidades y se ha logrado un 85%, por lo que el Banc dels Aliments quiere agradecer la implicación. También a la ciudadanía y a empresas y entidades que han mostrado su apoyo, como clubes deportivos como el Força Lleida y el Club Patí Vila-sana.

Además de la donación de alimentos, se pueden hacer aportaciones económicas, hasta el 23 de noviembre a través de la web www.granrecapte.org. Los productos más necesarios son leche, aceite, conservas de pescado y de carne, arroz, pasta, legumbres cocidos y alimentación y productos infantiles. Uno de los propósitos del Gran Recapte, que este año se celebra bajo el lema Ho donem tot, es hacer visible la parte positiva de la solidaridad ciudadana y su implicación para poder ayudar a las personas en riesgo de exclusión social.