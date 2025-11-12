Anglesola y sus canelones, plato favorito de la cocina catalana

Publicado por SegreLaia Pedrós Creado: Actualizado:

Los canelones se proclamaron el lunes Plat Favorit de la cocina catalana. La receta, defendida por el restaurante Cal Marina de Anglesola, obtuvo el mayor número de votos en la encuesta popular y la máxima puntuación del jurado de la 10ª edición del certamen, organizado por la revista Cuina, Abacus y la Generalitat. Asimismo, el plato estuvo apadrinado por el restaurante Can Culleres de Barcelona, y los chefs Carles Gaig y Núria Bonet. Los canelones vencieron a otras 14 propuestas, entre ellas, los caracoles a la llauna, que se clasificaron como finalistas bajo la candidatura presidida por los chefs leridanos Joel Castanyé y Àngel Esteve, y los restaurantes Celler del Roser (Lleida) y Cal Jet (Ger, Cerdanya).

Diana Ruera, responsable del restaurante Cal Marina de Anglesola, se mostró “muy contenta” por el reconocimiento. Ruera explicó que “el concurso invitaba a los restauradores a votar platos mediante una encuesta en línea, y en Cal Marina quisimos apostar por los canelones. Más tarde, nos llamaron de la organización para proponernos ser embajadores del plato junto a los dos chefs de prestigio”.

Según Ruera, “los canelones representan un plato estrella familiar y tradicional que fusiona raíces, territorio y memoria. En todas las casas se han preparado canelones para Navidad o Sant Esteve, y se han compartido en familia”. Ruera destacó que son uno de los platos estrella del restaurante Cal Marina con el que “queremos rendir homenaje a esa tradición y transmitir emoción a nuestros clientes, ofreciendo una gastronomía que conecta con las raíces catalanas”. Para Ruera, el reconocimiento fue también un guiño personal: “Es un homenaje a mis tías, quienes durante años los han cocinado, y una manera de poner Anglesola en el mapa de la cocina tradicional catalana que nosotros ofrecemos en Cal Marina desde hace más de 30 años”.

Este establecimiento, abierto desde el siglo XIX, empezó como parada y fonda para las diligencias que hacían el recorrido entre Barcelona, Igualada, Tàrrega y Balaguer. Con el tiempo funcionó como bar y, posteriormente, como cine del pueblo —el segundo sonoro de la provincia de Lleida—, hasta que en 1994 la familia Ruera Casteràs incorporó el restaurante que el año pasado celebró su 30 aniversario promoviendo la cocina tradicional catalana.

Tras la pandemia, Ruera decidió hacerse cargo del negocio familiar, continuando el legado iniciado hace más de un siglo.