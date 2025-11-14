Reconocimientos al mérito sanitario

”La mejor versión de Catalunya”. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó que la labor de los galardonados (en la imagen) “representan la mejor versión de Catalunya”. Los reconocimientos son un homenaje al doctor Josep Trueta, quien, según la consellera de Salud, Olga Pané, “nos inspira a continaur trabajando por un sistema público, universal, de calidad y equitativo”. - JORDI BEDMAR/GENERALITAT

Tres leridanos han sido reconocidos con las Medallas y Placas Josep Trueta al mérito sanitario, que se otorgaron en un acto el miércoles en el Teatre Casino l'Aliança del Poblenou de Barcelona. La Generalitat entregó un medalla al médico de Cervera Joan Colom Farran, que se jubiló en abril como subdirector general de Drogodependencias de la Agència de Salut Pública de Catalunya. Se le reconoce por su trayectoria “ejemplar” en la implementación de políticas de salud pública, especialmente en la prevención de las adicciones y enfermedades infecciosas. También recibió una Medalla la pediatra de Sant Joan de Déu Terres de Lleida Montserrat Esquerda i Aresté “por su liderazgo e influencia” en el campo de la bioética en Catalunya, por sus “aportaciones relevantes”, principalmente, en su especialidad: la calidad asistencial, la salud pública y la genética, destacando la atención al final de la vida. Asimismo, la Generalitat reconoció con una Medalla a Angeleta Orpella Gra, vecina de Anglesola y orginaria de Castelló de Farfanya, por su trayectoria y dedicación en la promoción de las donaciones de sangre. “Ha sido primordial en concienciar sobre la importancia de la donación, promoviendo el altruismo como herramienta para salvar vidas”, según destaca el reconocimiento. Con 93 años, la imagen de Orpella es la de la Geganta de la Sang, un homenaje a sus 40 años de movimiento altruista.

También fueron reconocidos con una Medalla la enfermera Glòria Jodar; el médico y farmacéutico Josep Torrent-Farnell (a título póstumo); el economista Enric Mangas; la trabajadora social Conchita Peña; el farmacéutico Daniel Cardona; la doctora Carme Valls; el psicólogo clínico Fernando Fernández; la enfermera Maria Eulàlia Juvé; y el médico Carlos A. González Svatetz. Entretanto, se entregaron Placas Josep Trueta a la Associació contra el Càncer en Catalunya, con la presencia de los responsables de la entidad en Lleida, por su labor de promoción del bienestar social, emocional y físico en pacientes oncológicos y sus familias, así como su apoyo a la investigación, sobre todo en cánceres con baja supervivencia. También recibieron una placa la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls y la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya.