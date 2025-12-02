El Torró d’Agramunt, protagonista en diciembre en la gastronomía mundial

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Torró d’Agramunt con Identificació Geogràfica Protegida (IGP) es uno de los protagonistas principales este mes de diciembre dentro de la distinción de Catalunya como Regió Mundial de la Gastronomia con diferentes acciones en Agramunt y Vilagrassa (ver SEGRE de ayer). En el marco de la campaña 12 mesos, 12 paisatges gastronòmics, el hostal del Carme de Vilagrassa acogió ayer la presentación de las actividades preparadas por los dos ayuntamientos y el Consell Regulador de la IGP Torró d’Agramunt a la que asistieron unas 70 personas que degustaron un menú de seis platos —todos con Torró d’Agramunt-, preparado para la ocasión por seis chefs del territorio como Arnau París de Boada, Rosa Terés de Cal Menut de Belianes, Marta Pinós del hostal del Carme, Sergi Aritzeta de El Truc de Agramunt, Núria Pérez del restaurante Catalunya de Vilagrassa y Àngel Esteve del Sisè de Lleida.

El presidente de la diputación de Lleida, Joan Talarn, elogió las “alianzas y el trabajo conjunto” entre los dos municipios para promocionar uno de los productos gastronómicos más importantes de Lleida. “En este menú se demuestra que el turrón es mucho más allá que un postre”, apuntó.

Por su parte, el alcalde de Vilagrassa, Josep Maria Mor, afirmó que el “Torró d’Agramunt es historia, tradición, innovación y orgullo” y con este mes pretenden mostrar “la calidad del producto, su arraigo al territorio y la creatividad culinaria”. Finalmente, la alcaldesa de Agramunt, Sílvia Fernàndez, agradeció “el sacrificio de las generaciones pasadas” y reivindicó “los productos de proximidad que nos reconectan con la tierra y el Torró d’Agramunt como nuestro embajador”.