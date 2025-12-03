El catedrático de la Universidad de Stanford Lluís de Lecea impartió una conferencia el pasado viernes en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida sobre el trabajo que lleva a cabo en su laboratorio. De Lecea, que comenzó su trayectoria en la Universitat de Barcelona, es una de las voces científicas internacionales más relevantes en el estudio del sueño y de la activación neuronal.

¿Qué investigaciones están llevando a cabo en la Unidad de Psiquiatría de la Universidad de Stanford?

Estamos intentando descifrar el código del sueño. Qué pasa en el cerebro cuando dormimos y nos planteamos esta pregunta en diferentes fases. La primera es redefinir el estado de vigilia con técnicas nuevas de imagen. También nos preguntamos cómo podemos usarlas para entender las dinámicas que ocurren cuando dormimos. Asimismo, abordamos el sueño en las personas mayores, con el desarrollo de técnicas de neuromodulación.

¿Es importante el sueño?

No solo es importante, es fundamental. Todos los animales duermen y hemos acumulado una serie de funciones biológicas que están optimizadas por el sueño. Debe haber un equilibrio, un balance energético, bioquímico y neurológico.

¿Dormimos bien?

Creo que no. En España ni se duerme bien ni suficiente. La prescripción de medicamentos hipnóticos es la más alta de Europa y esto indica que la salud del sueño no es demasido buena. Es algo preocupante. Así que opino que no dormimos mucho y no dormimos bien.

¿Influye el estrés?

El estrés es el enemigo número uno del sueño. Es una respuesta de supervivencia que se da de forma natural. Una noche no pasa nada, pero si se va repitiendo, se acumula un déficit de sueño considerable con todas las consecuencias que esto supone.

¿Qué tipo de consecuencias puede tener esta falta de descanso?

A nivel celular, neurológico e inmunológico. El cerebro tiene un poder considerable en la regulación del sistema inmune y si no se duerme, hay desequilibrios.

¿Es bueno hacer la siesta?

Depende de cada persona. Para algunos es fundamental en su equilibrio del sueño, aunque no parece recomendable para los que padecen de insomnio. Hay muchos ejemplos en el mundo animal de dormir después de comer, así que no es algo que hayamos inventado nosotros.

¿En qué consiste su investigación sobre el sueño en la gente mayor?

Cuando envejecemos, la arquitectura del sueño cambia y se fragmenta. Hemos descubierto un mecanismo que explica por qué pasa y hemos abierto oportunidades de nuevos tratamientos y dianas terapéuticas para combatirlo. En un futuro habrá fármacos que traten lo que los actuales no pueden.

¿Cómo podemos saber que no dormimos bien?

La prueba más fácil es que, si no te sientes recuperado cuando te levantas por la mañana, es que hay un problema. Se debe acudir al médico para hacer un estudio del sueño porque tenemos herramientas para mejorar su calidad. Quizá los fármacos actuales no son los más ideales, pero hay soluciones, y de cara al futuro exploramos otros tratamientos como la neuromodulación.

Este año hemos vuelto afrontar el debate sobre el cambio de hora. ¿Está de acuerdo con esta práctica?

Se trata de una herencia del pasado y no deberíamos cambiar el horario. La más lógica sería quedarnos con el de invierno. Considero que no debería haber mucho debate porque cuanta más luz recibimos durante el día, mejor. Lo de expandir el horario comercial no tiene sentido biológico. Es bastante evidente y, además, muchas sociedades científicas así lo respaldan.