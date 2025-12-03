Un panettone leridano, el mejor de estas Navidades, “los beneficios irán para el IRB Lleida”

Josep Pujol e Iana Gruzinenko, ayer en la pastelería El Rusc de Els Alamús, con sus panettones. - JORDI ECHEVARRIA

El panettone que elabora la pastelería El Rusc de Els Alamús se proclamó el pasado fin de semana como el mejor de la Navidad, al llevarse el primer puesto de la tercera edición de la cata a ciegas Panettone Panepanna, celebrada en A Coruña con participantes de varios puntos de España e Italia.

El producto presentado por El Rusc, regentado por la pastelera Iana Gruzinenko y su pareja, Josep Pujol, conquistó los paladares tanto del jurado profesional como del amateur. “El año pasado ya nos presentamos a este certamen y quedamos en tercer lugar”, explican. Ahora, su candidatura ha vencido a la de otras pastelerías reconocidas internacionalmente. Gruzinenko, originaria de Ucrania, llegó a Ponent en 2018 y estudió en la Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida.

El año pasado, abrió su negocio en Els Alamús y este 2025, su pan se clasificó entre los 25 mejores de Catalunya. “Nuestro panettone sigue la receta clásica, con fruta confitada y sin químicos, pero también elaboramos otros productos”, aseguran.

Este mes están vendiendo una versión de medio kilo de este dulce y los beneficios irán para el Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. “Queremos homenajear de esta manera a una compañera y amiga que ha fallecido este año de cáncer de páncreas”, dicen los propietarios de El Rusc.