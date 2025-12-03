Un vino leridano, elegido el mejor para los consumidores

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Saó Abrivat 2022, de la bodega Mas Blanch i Jové de La Pobla de Cérvoles, ha sido elegido por los consumidores como el mejor vino catalán de 2025 en el Barcelona Wine Test Urban, el primer concurso de vinos del mundo donde solo deciden los consumidores. Este tinto, de la DO Costers del Segre, recibió la Medalla Gran Or al lograr la puntuación más alta y ser el mejor valorado en todo el concurso.

La primera edición de este certamen contó con más de 150 catadores no profesionales que evaluaron 200 vinos a ciegas. Estas mismas referencias serán valoradas el próximo 27 de enero también por un jurado profesional, formado por distribuidores, importadores y responsables de compra, para comparar resultados y entender cómo coinciden o divergen el mercado real y los expertos.

Otros caldos premiados con Gran Oro fueron el Món Eixerit Tinto 2024 (Inversiones Ramsurt SL), el Vatan 2021 (Bodegas Ordóñez, de Castilla y León); el VS Murua 2021 (Bodegas Murua, de Rioja Alavesa), y Gregal d’Espiells 2024, de Juvé & Camps. Otros siete vinos recibieron la Medalla de Oro, como Sinols Garnatxa 1981, de Empordàlia, y Lost Vines Red Blend 2024, de Família Torres.