Uno de los mercados navideños más antiguos de Cataluña está en el entorno de una histórica plaza soportal

El Mercat de Santa Llúcia - Fira dels Alls de Balaguer se ha consolidado como uno de los mercados navideños más antiguos de Catalunya, convirtiéndose en una cita imprescindible para los amantes de las tradiciones catalanas. Esta emblemática feria, que se celebra el 6 de diciembre, representa un auténtico viaje en el tiempo que combina historia, gastronomía y cultura popular en un entorno arquitectónico excepcional.

La feria, que este año abrirá sus puertas de 9:30h a 20:30h ininterrumpidamente, se ha convertido en un punto de encuentro y comercio de referencia durante las fiestas navideñas a las comarcas leridanas. El acontecimiento destaca especialmente por su emplazamiento privilegiado: la imponente Plaça del Mercadal, reconocido como la plaza medieval soportal más grande de Catalunya.

Un escenario monumental para una feria histórica

Contrariamente a la creencia popular que situaba la plaza soportal de Vic como la mayor del territorio catalán, la plaza del Mercadal de Balaguer ostenta este título con unas dimensiones que impresionan: aproximadamente 8.100 metros cuadrados y un total de 98 porches que le confieren una personalidad única. Este espacio, declarado bien cultural de interés local, representa uno de los mejores ejemplos conservados de urbanismo medieval de todo el país.

El mercado se extenderá más allá de esta imponente plaza, ocupando las calles de Avall, la plaza de Sant Jaume, la calle de l'Escala, la plaza del Pou y la calle Major, creando un recorrido comercial y festivo que vertebra el centro histórico de la ciudad. Las paradas ofrecerán productos típicos navideños, artesanía local y una amplia selección de artículos de proximidad que han caracterizado esta feria a lo largo de su historia.

Gastronomía tradicional y productos de la tierra

Como no podía estar de otra manera en un acontecimiento que lleva por nombre la Fira dels Alls (fira de los ajos), la gastronomía vinculada a este producto será protagonista durante toda la jornada. La calle de l'Escala se transformará en un espacio gastronómico denominado "Cata de Navidad", donde la Associació Dona Rural presentará una muestra de ajos, preparaciones de alioli de membrillo y servirá la tradicional sopa de ajos siguiendo la receta del reconocido divulgador y escritor gastronómico Josep Maria Morell.

Uno de los momentos más esperados será la presentación del pan Piriponent a las 12:00h, una nueva propuesta gastronómica elaborada con masa madre y promocionada por el Gremi de Forners de Lleida. Además, se podrá disfrutar de un vermú musical navideño a las 12:30h en la plaza del Pou, con el concierto "Christmas Songs" a cargo de Maria Fernández, que ofrecerá una selección de canciones navideñas mientras los asistentes pueden degustar varias tapas.

Actividades para todas las edades

La programación de esta edición 2025 del Mercat de Santa Llúcia - Fira dels Alls está diseñada para atraer público de todas las edades, con especial atención a las actividades dirigidas a los más pequeños de la casa. Desde las 10:30h hasta las 13:30h, los niños podrán participar en un taller gastro-lúdico con Erikas Cakes, que los introducirá en el cuento "El duende del panadero", una metáfora sobre la importancia del pan de demasiada madre.

Por la tarde, a partir de las 16:30h, se organizará un taller de manualidades navideñas a cargo de Eva Maria, de la escuela de pequeños artistas, y en las 17:00h tendrá lugar una actividad de "Storytelling" en inglés titulada "Santa se elves", organizada por Kids&Us. La visita de las pajes Albaflor, Dolldargent y Ditsdeseda será otro de los momentos álgidos de la jornada, que recorrerán el mercado acompañadas por los Pastorets.

Una tradición que se proyecta hacia el futuro

El Mercat de Santa Llúcia - Fira dels Alls no sólo representa una mirada al pasado y a las tradiciones catalanas, sino que se ha sabido adaptar a las nuevas tendencias y necesidades de los visitantes. La combinación de elementos tradicionales con propuestas innovadoras ha permitido que este acontecimiento histórico mantenga su relevancia y atractivo en pleno siglo XXI.

Los organizadores han preparado también un "Photocall" con el Rovelló, el conocido personaje infantil creado por Josep Vallverdú, donde los niños que se hagan una foto y lo etiqueten en las redes sociales con @firesifestesbalaguer o #santalluciablg2025 participarán en el sorteo de cinco abonos para el Cosmolúdic de Balaguer, una iniciativa que conecta la tradición con las nuevas formas de comunicación digital.