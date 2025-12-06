Una viudedad que llega dos años tarde

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Manuela Regueiro es una vecina de Cervera de 84 años que, tras un año y medio de gestiones, ha recibido todos los atrasos correspondientes a la pensión mínima de viudedad, unos 17.000 euros. El dinero fue ingresado en su cuenta ayer tras 21 meses de espera. Además, está previsto que el próximo 24 de diciembre perciba la mensualidad ordinaria, unos 800 euros, de forma regular.

Su hija, Imma Closa, relató emocionada a SEGRE que “la sorpresa ha sido total” al revisar la libreta del banco: “He ido a ver lo que había cobrado mi marido y, por casualidad, también he mirado la cuenta que tengo con mi madre y he flipado, ya que no nos lo esperábamos, al menos hasta finales de este mes, de modo que estamos muy contentos”. “Llamé enseguida a mi madre, que se emocionó muchísimo, y después a toda la familia, a José Crespín, subdelegado del Gobierno en Lleida, y también envié un mensaje de agradecimiento al alcalde de Cervera, Jan Pomés, porque nos han ayudado mucho”, añadió.

Tras todo este infierno de errores administrativos, Closa indicó que “ahora que ya hemos cobrado, queremos olvidarnos de todo. Por fin podemos decir que vemos la luz al final del túnel y que el final ahora sí que es feliz”.

La difusión de su caso en los medios de comunicación fue determinante para resolver la situación. Tras hacerse público en RAC1 y después en SEGRE y Lleida TV, entre otros medios, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) aceleró la tramitación, que había permanecido bloqueada durante casi dos años por errores administrativos, ya que no le reconocían el certificado de matrimonio de Suiza. Después de veinte meses de espera para el certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil, el documento llegó finalmente a mediados del pasado de noviembre, lo que permitió iniciar el proceso definitivo para conceder la pensión.

Manuela, originaria de A Coruña, enviudó el 19 de marzo de 2024. Había vivido en Suiza junto a su marido, Ramon, natural de Bellmunt de Segarra, donde se casaron en 1965 y tuvieron su primer hijo. En 1967 se trasladaron a Cervera, donde nacieron sus otros dos hijos. Regueiro trabajó durante años limpiando casas, pero nunca cotizó a la Seguridad Social, por lo que no percibe pensión de jubilación. Estos casi dos años sin cobrar la pensión de viudedad, ha dependido totalmente del apoyo de sus hijos.