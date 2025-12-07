Algunos trastornos psicológicos están relacionados con más empatía, resiliencia o creatividad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los trastornos psicológicos a menudo se asocian a atributos negativos, pero los estudios demuestran que también pueden estar relacionados con consecuencias positivas como más creatividad, empatía o resiliencia.

Así lo afirma la profesora de la Universidad de Colorado, Jane Gruber, junto con otros coautores de la Universidad de Cornell, que han analizado docenas de estudios sobre el tema. Aspiran a reducir el estigma, mejorar la atención médica y dar esperanza a los pacientes y a sus families.

Gruber, directora del Laboratorio de Emoción Positiva y Psicopatología, afirma que "la narrativa predominante en psicología clínica se centra en la salud mental desde la perspectiva de un modelo de enfermedad: nos enseñan a diagnosticar aquello que va mal y a intentar solucionarlo. Eso omite el hecho de que, al mismo tiempo que las personas afrontan desafíos de salud mental, también pueden crecer, prosperar e incluso desarrollar fortalezas únicas."

Su estudio, publicado en la revista 'Current Directions in Psychological Science', destaca evidencias que muestran que las personas con esquizofrenia leve, hipomanía y trastorno bipolar tienden a obtener puntuaciones más altas en medidas de creatividad y tienden a gravitar hacia profesiones más creativas.

"Algunas de las mentes más creativas de nuestra sociedad también han sido las mentes de personas que sufrían enfermedades mentales", dijo Gruber.

Les personas con antecedentes de depresión también tienden a mostrar una mayor disposición a cooperar, según ha demostrado una investigación del laboratorio de Gruber y de otros.

Un estudio de la Universidad de Colorado en Boulder, realizado con casi 2.000 estudiantes universitarios, reveló que, si bien las personas que se encuentran en el espectro bipolar reportan más conflicto social, también informan de redes sociales significativamente más amplias y perciben un mayor apoyo social.

Otro estudio del laboratorio de Gruber reveló que, si bien los adultos jóvenes con mayor riesgo de manía tienden a percibir incluso las situaciones negativas de manera excesivamente positiva, también son más capaces de detectar los cambios emocionales en los otros.

"En conjunto, nuestros hallazgos muestran que, además de los desafíos sociales bien documentados que acompañan los trastornos del estado de ánimo, también puede haber fortalezas sociales significativas", afirma Gruber.

En el artículo Silver Linings, los autores señalan que muchas personas en remisión de una enfermedad mental recuerdan sus luchas más oscuras como catalizadores que las ayudaron a desarrollar resiliencia y autoconciencia.

Un ejemplo es un estudio de 2019, dirigido por el profesor de Psicologia de Cornell, Jonathan Rottenberg, coautor de Silver Linings. Este reveló que, 10 años después de ser diagnosticados con depresión clínica, el 10% de los participantes del estudio se encontraban “prosperando” (es decir, no sólo estaban libres de depresión, sino que tenían un bienestar psicológico mejor que una cuarta parte de los adultos sin depresión).

Gruber y Rottenberg afirman que no pretenden transmitir una visión optimista que pase por alto el sufrimiento real que comporta la enfermedad mental. No obstante, sí que quieren ofrecer esperanza, basada en datos, que se pueden conseguir resultados positivos.

También destacan que el artículo no es un llamamiento a abandonar la medicación ni la psicoterapia, que pueden salvar vidas. Más bien, es un llamamiento a un enfoque más holístico de la investigación y de la atención.

Gruber cree que, al reconocer los aspectos positivos de las cosas, su campo puede reducir el estigma y potencialmente desarrollar planes de tratamiento que busquen preservar los rasgos únicos que a las personas les gustan de sí mismas, manteniendo a raya los elementos nocivos de su enfermedad.

"Si tienes una comprensión más holística de una persona, puedes hacer más para darle apoyo", dijo.