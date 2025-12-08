Éxito de visitas en Freixinet de la Fira de Nadal de Riner

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fira de Nadal de Riner, en el Solsonès, se celebró ayer en la plaza Major de Freixinet a causa de las obras de rehabilitación de la Casa Gran de El Miracle. Numeroso público disfrutó de las paradas durante todo el día, tanto por la mañana como por la tarde, cuando se celebró el acto de encendido de las luces de Navidad. Los visitantes, en su mayoría del Solsonès y comarcas vecinas, valoraron de forma positiva el cambio de sede de la feria, que permitió conocer el núcleo de Freixinet y disfrutar de su centro histórico iluminado para estas fiestas. El alcalde Riner, Joan Solà, explicó que a los valores de esta cita, que son promocionar a los productores y productos de los micropueblos, se ha sumado este año dar a conocer el patrimonio monumental y urbanístico del territorio, como son la iglesia y el núcleo antiguo de Freixinet.

La feria también tuvo carácter solidario con la venta de dulces para recaudar fondos para Palestina y el concierto de La Marató de TV3 El viatge de la Gabriela, a cargo del dúo Gatzara, que recogieron aportaciones voluntarias del público.

Los 24 paradistas de diversos micropueblos de la comarca y de otros puntos de Lleida y Barcelona ofrecieron productos alimentarios de proximidad (quesos, embutidos, aceite, pan, cocas, turrones, miel y vinos, entre otros), artesanía (decoraciones navideñas, patchwork, bisutería) y libros.