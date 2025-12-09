Mequinensa y Alpicat unen sus voces en un concierto coral conjunto

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Coro de Mequinensa y la Coral Sant Bartomeu de Alpicat protagonizaron el sábado una actuación conjunta en la iglesia de L’Assumpció de la localidad del Baix Cinca, tras el encendido de las luces navideñas en calles y plazas de esta población. Las dos formaciones ofrecieron por separado 8 villancicos, en catalán y castellano, y cerraron el concierto unidas para interpretar otras 5 canciones y el ‘bis’ Mi burrito sabanero, con la colaboración del público.