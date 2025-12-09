SEGRE
DIRECTE

Macrojuicio por la mayor partida de cocaína intervenida en Lleida: el mosso d'esquadra no reconoce los hechos y no quiere pactar

Mequinensa y Alpicat unen sus voces en un concierto coral conjunto

Mequinensa y Alpicat unen sus voces en un concierto coral conjunto - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENSA

Mequinensa y Alpicat unen sus voces en un concierto coral conjunto - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENSA

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

El Coro de Mequinensa y la Coral Sant Bartomeu de Alpicat protagonizaron el sábado una actuación conjunta en la iglesia de L’Assumpció de la localidad del Baix Cinca, tras el encendido de las luces navideñas en calles y plazas de esta población. Las dos formaciones ofrecieron por separado 8 villancicos, en catalán y castellano, y cerraron el concierto unidas para interpretar otras 5 canciones y el ‘bis’ Mi burrito sabanero, con la colaboración del público.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking