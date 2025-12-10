El diario SEGRE revalida su liderazgo en Lleida el 3r trimestre del 2025 sumando 2.000 lectores

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El diario SEGRE llega a los 60.000 lectores diarios en toda España, según el Estudio General de Medios (EGM). La cifra, del tercer trimestre del 2025 (de febrero a noviembre del 2025), es el mejor dato del diario desde el 2020, cuando se llegó a los 67.000 lectores. En total, el diario ha crecido 2.000 lectores con respecto a la anterior oleada de EGM y un total de 13.000 comparado con el año anterior. En Catalunya, SEGRE acumula 58.000 lectores y en la provincia Lleida tiene 56.000.

De esta forma, el diario se mantiene líder indiscutible en la provincia de Lleida. Lo siguen, según EGM, La Vanguardia, con 11.000 lectores (al cual SEGRE casi cuadruplica), El Periódico, con 8.000, El País, con 6.000, ARA que tiene 3.000 y El Punt Avui y Regió 7, con 1.000 cada uno.

Al conjunto de Catalunya, SEGRE es el 6.º diario con más lectores, por detrás de diarios generalistas de todo el Estado y de Catalunya, como La Vanguardia, que lidera el ranking.