Expertos legales avisan: los premios de la Lotería de Navidad también pueden ser embargados

Properamente se celebrará el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad, y aunque muchos sueñan con ser los afortunados ganadores, es importante tener en cuenta que el premio podría verse afectado en algunas situaciones. Según informa Legálitas, si el ganador tiene deudas con la administración, está en proceso de compra de una vivienda protegida o tiene un negocio en exoneración de deudas, el premio podría ser embargado.

En el caso de las pensiones no contributivas, ayudas y subsidios, estas suelen estar reguladas y sometidas a un límite de ingresos. "Si se obtiene una ganancia patrimonial, como puede ser el premio de la lotería nacional, habrá que comunicarlo a la administración correspondiente, la que haya concedido la pensión no contributiva o subsidio, y podría conllevar su pérdida si con el premio se superan los límites de ingresos establecidos legalmente", detalla Legálitas.

Por otro lado, las pensiones contributivas no se ven afectadas por la obtención de ingresos extra, a menos que se incluya el 'complemento a mínimos'. En este caso, al ser el premio de lotería una ganancia patrimonial, hay que informar a la Seguridad Social y podría suponer la suspensión de dicho complemento si se supera el límite legal.

Deudas con la administración pública

Asimismo, si el ganador tiene deudas pendientes con la administración pública, ya sea por impuestos no pagados en plazo o multas de tráfico tras recibir una providencia de apremio, el premio de la lotería puede ser embargado para saldar esas deudas.

Compra de vivienda protegida

Otra situación en la que el premio podría verse comprometido es si el ganador se encuentra en proceso de compra de una Vivienda de Protección Pública (VPP) o una Vivienda de Protección Oficial (VPO). Las normativas autonómicas que regulan la adquisición de este tipo de viviendas suelen establecer límites máximos de ingresos, por lo que el premio podría afectar al proceso.

Pago a Hacienda

Por último, no hay que olvidar que si el premio supera los 40.000 euros, el ganador deberá pagar a Hacienda un 20% del importe. Eso sí, la ganancia obtenida en la lotería no se incluye en la declaración de la renta.