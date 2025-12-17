Expertos en economía detallan como evitar los errores más comunes con el premio de la Lotería de Navidad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre de 2025 generará, un año más, grandes expectativas entre la ciudadanía. Según datos recientes de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), se calcula que cada residente en el Estado invertirá por término medio 76,08 euros en décimos esta Navidad. No obstante, expertos en finanzas advierten que, a pesar de la ilusión de ser premiado, tomar decisiones rápidas o poco meditadas puede comportar consecuencias financieras negativas.

Muchos ganadores de la lotería se dejan arrastrar por la impulsividad emocional que surge después del premio, tendiendo a saldar créditos sin analizar sus finanzas, o bien a adquirir bienes de lujo y mantenimiento elevado. En estos casos, siempre se recomienda tener la cabeza fría y buscar orientación cualificada antes de hacer uso del dinero. 'Es fundamental revisar la situación personal, informarse bien y buscar asesoramiento antes de consumir el premio', apuntan desde 'Finanzas para Todo el Mundo', la iniciativa de educación financiera conjunta entre el Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Hay que recordar que los primeros 40.000 euros de premio están exentos, pero el resto tributa un 20% en impuestos, hecho que puede modificar el importe neto percibido.

Recomendaciones clave para gestionar un premio de la Lotería de Navidad

1. Reflexionar antes de actuar: Es vital frenar las decisiones impulsivas. Analizad detalladamente vuestra situación económica, valorando deudas, ingresos, ahorros, necesidades actuales y metas vitales a largo plazo, tal como señalan los expertos.

2. Analizar las deudas que se pueden amortizar: No todas las obligaciones financieras son iguales. La denominada "deuda mala" proviene de adquisiciones poco meditadas, mientras que la "deuda buena" responde a inversiones que incrementan el patrimonio o generan rentabilidad futura, siempre que las cuotas sean asumibles.

3. Mantener la calma ante las emociones: La compra de un vehículo de alta gama, cambios de vivienda repentinos o la ayuda económica a familiares puede comprometer la seguridad económica en el futuro, si antes no se valora la sostenibilidad de los nuevos compromisos adquiridos.

4. Destinar parte del dinero a ahorro e inversión: Un premio puede ser la base para crear un fondo para imprevistos o planificar la jubilación y la educación de los hijos. Considerad opciones de inversión gradual y adaptada a vuestros objetivos personales.

5. Contrastar la información antes de decidir: Igual que cuando se analiza la compra de un coche, siempre hay que contrastar datos fiables y fuentes oficiales para saber qué opciones se adaptan mejor a las necesidades.

6. Buscar asesoramiento financiero profesional y acreditado: Recurrir a especialistas autorizados puede ayudar a valorar si es mejor amortizar deuda, reservar una parte como ahorro o realizar inversiones a medida. Los expertos también alertan de rehuir a los conocidos "chiringuitos financieros" y optar sólo por profesionales autorizados por el regulador.

En definitiva, la planificación y la información adecuada siguen siendo determinantes para aprovechar con éxito un premio de la Lotería de Navidad y no caer en malos hábitos de gestión económica.