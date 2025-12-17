Expertos en economía detallan como evitar los errores más comunes con el premio de la Lotería de Navidad
Los economistas alertan de los riesgos de malgastar a la dotación y apuestan por el asesoramiento financiero, la planificación y el ahorro como claves para gestionar las ganancias del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre de 2025
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre de 2025 generará, un año más, grandes expectativas entre la ciudadanía. Según datos recientes de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), se calcula que cada residente en el Estado invertirá por término medio 76,08 euros en décimos esta Navidad. No obstante, expertos en finanzas advierten que, a pesar de la ilusión de ser premiado, tomar decisiones rápidas o poco meditadas puede comportar consecuencias financieras negativas.
Muchos ganadores de la lotería se dejan arrastrar por la impulsividad emocional que surge después del premio, tendiendo a saldar créditos sin analizar sus finanzas, o bien a adquirir bienes de lujo y mantenimiento elevado. En estos casos, siempre se recomienda tener la cabeza fría y buscar orientación cualificada antes de hacer uso del dinero. 'Es fundamental revisar la situación personal, informarse bien y buscar asesoramiento antes de consumir el premio', apuntan desde 'Finanzas para Todo el Mundo', la iniciativa de educación financiera conjunta entre el Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Hay que recordar que los primeros 40.000 euros de premio están exentos, pero el resto tributa un 20% en impuestos, hecho que puede modificar el importe neto percibido.
Recomendaciones clave para gestionar un premio de la Lotería de Navidad
1. Reflexionar antes de actuar: Es vital frenar las decisiones impulsivas. Analizad detalladamente vuestra situación económica, valorando deudas, ingresos, ahorros, necesidades actuales y metas vitales a largo plazo, tal como señalan los expertos.
2. Analizar las deudas que se pueden amortizar: No todas las obligaciones financieras son iguales. La denominada "deuda mala" proviene de adquisiciones poco meditadas, mientras que la "deuda buena" responde a inversiones que incrementan el patrimonio o generan rentabilidad futura, siempre que las cuotas sean asumibles.
3. Mantener la calma ante las emociones: La compra de un vehículo de alta gama, cambios de vivienda repentinos o la ayuda económica a familiares puede comprometer la seguridad económica en el futuro, si antes no se valora la sostenibilidad de los nuevos compromisos adquiridos.
4. Destinar parte del dinero a ahorro e inversión: Un premio puede ser la base para crear un fondo para imprevistos o planificar la jubilación y la educación de los hijos. Considerad opciones de inversión gradual y adaptada a vuestros objetivos personales.
5. Contrastar la información antes de decidir: Igual que cuando se analiza la compra de un coche, siempre hay que contrastar datos fiables y fuentes oficiales para saber qué opciones se adaptan mejor a las necesidades.
6. Buscar asesoramiento financiero profesional y acreditado: Recurrir a especialistas autorizados puede ayudar a valorar si es mejor amortizar deuda, reservar una parte como ahorro o realizar inversiones a medida. Los expertos también alertan de rehuir a los conocidos "chiringuitos financieros" y optar sólo por profesionales autorizados por el regulador.
En definitiva, la planificación y la información adecuada siguen siendo determinantes para aprovechar con éxito un premio de la Lotería de Navidad y no caer en malos hábitos de gestión económica.