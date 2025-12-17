Ya hay ganador de los 6.000 euros sorteados en el Salón del Automóvil de Lleida

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Ramon Viles Bertran, vecino de Alcoletge, ha sido el ganador del descuento de 6.000 euros sorteado ante notario entre los visitantes que adquirieron un vehículo en la primera edición del Salón del Automóvil de Lleida. Viles, que precisamente es técnico de maquinaria de taller en el ámbito de la automoción, adquirió un Toyota CH-R, con un coste de 33.000 euros.

Viles ha manifestado que el premio “me ha sorprendido muchísimo y puedo decir que la compra me ha salido redonda, ya que junto con el Plan Moves he conseguido un gran ahorro”. El ganador, que se desplazó al Salón del Automóvil expresamente para adquirir un vehículo, ha explicado que no es la primera experiencia en la Fira de Lleida, “ya que anteriormente había visitado otros salones como Cucalòcum o la Fira de Sant Miquel”.

El Salón del Automóvil de Lleida tuvo lugar entre el 27 y el 29 de septiembre conjuntamente con el salón MOS – Sant Miquel con una oferta de 600 vehículos expuestos por los principales concesionarios de Lleida. Con una superficie de exposición bruta de 18.000 m², el salón reunió vehículos de todas las marcas y gamas y de todas las energías de combustión, desde híbridos convencionales, híbridos enchufables y vehículos eléctricos en vehículos de gasolina y diésel.