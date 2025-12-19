La Generalitat activa un nuevo mapa para descubrir comercios centenarios: Lleida tiene más de 40, consúltalos aquí

Publicado por AgènciesSegre Creado: Actualizado:

La Generalitat ha puesto en marcha un mapa digital que permite localizar y conocer 615 comercios con más de cien años de historia, según ha informado en un comunicado. En la demarcación de Lleida, el mapa contabiliza 44 establecimientos, 32 marcados como Ponent y 12 más repartidos en Solsona y Torà, marcados como a Cataluña Central, que tienen 10 y 2 respectivamente.

De hecho, Solsona es la población de la demarcación con más tiendas en el mapa de la Generalitat (10), seguido de Balaguer, Tàrrega y la Seu d'Urgell, con 4 establecimientos cada uno.

El mapa recoge también información de 262 establecimientos de la demarcación de Barcelona, 98 de Girona, y 61 del Penedès, entre otros. La presentación coincide con la campaña de Navidad, periodo de más actividad comercial, y pretende dar visibilidad y preservar el patrimonio comercial del país.