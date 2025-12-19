COMERCIO
La Generalitat activa un nuevo mapa para descubrir comercios centenarios: Lleida tiene más de 40, consúltalos aquí
La demarcación cuenta con 44 establecimientos destacados en el mapa, 10 de ellos ubicados en Solsona
La Generalitat ha puesto en marcha un mapa digital que permite localizar y conocer 615 comercios con más de cien años de historia, según ha informado en un comunicado. En la demarcación de Lleida, el mapa contabiliza 44 establecimientos, 32 marcados como Ponent y 12 más repartidos en Solsona y Torà, marcados como a Cataluña Central, que tienen 10 y 2 respectivamente.
De hecho, Solsona es la población de la demarcación con más tiendas en el mapa de la Generalitat (10), seguido de Balaguer, Tàrrega y la Seu d'Urgell, con 4 establecimientos cada uno.
El mapa recoge también información de 262 establecimientos de la demarcación de Barcelona, 98 de Girona, y 61 del Penedès, entre otros. La presentación coincide con la campaña de Navidad, periodo de más actividad comercial, y pretende dar visibilidad y preservar el patrimonio comercial del país.
El mapa se puede consultar en la web del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña. Los negocios han sido reconocidos con los Premios Nacionales en los Establecimientos Comerciales Centenarios por la Generalitat, que valoran la calidad y la capacidad de adaptación de los comercios.