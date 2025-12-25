Se busca familia para 70 peludos

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La entidad Amigos Peludos Baix Cinca-Protectora d’Animals de Seròs dispone actualmente de más de 70 perros y gatos susceptibles de ser dados en adopción a familias tras haber sido rescatados de distintas situaciones de abandono en localidades del Baix Segre y el Baix Cinca y acogidos en las instalaciones que gestiona en la localidad del Segrià.

“Siguen entrando animales porque sigue habiendo mucho abandono y otras situaciones en los que no están atendidos”, explica Sandra Oró, coordinadora de la entidad, a la que esta misma semana han llegado una decena de perros.

Amigos Peludos logró dar en adopción diez perros y cinco gatos en las jornadas que desarrolló hace dos fines de semana en un centro comercial de Lleida, en una experiencia en la que aplicó el formato de acogida previa que ha implementado para las adopciones.

Ese formato permitió evitar que dos de los animales volvieran a encontrarase en situaciones de abandono. “Uno de los perros ha sido devuelto porque no se adaptaba, y otra cachorilla que nos iban a devolver se la ha quedado finalmente la misma familia en la que se encuentra su hermana”, explica Oró.

“Intentamos que las familias venga primero a conocerlos, sobre todo si son de cerca. Y si tienen otro perro les pedimos que lo traigan para que se conozcan. Hacemos paseos y alguna actividad para que las familias y los animales tengan un primer contacto”, señala la responsable de la entidad.

Después de esa fase viene la de acogida provisional, previa a la adopción, en la que se testa el nivel de adaptación a sus nuevos hogares.

“Con los cachorros no suele haber acogida, porque ya se sabe si se quiere o no y tienen más facilidad para adaptarse”, anota Oró. “Con los ejemplares adultos siempre se aplica la acogida, porque a menudo no se sabe cómo se van a comportar y cómo se van a adaptar a su nueva casa”, añade.

Amigos Peludos Baix Cinca-Protectora d’Animals de Seròs tiene programadas estos días navideños varias visitas para iniciar los procesos de acogida, aunque queda espacio en la agenda. Los responsables de la entidad recomiendan contactar antes por email en las direcciones peludosbc@gmail.com y adoptapeludosbc@gmail.com para concertar una cita. Abren todos los días, salvo los cuatro festivos: 25 y 26 de diciembre y 1 y 6 de enero.

Entre los perros que se encuentran disponibles para ser adoptados en las instalaciones de Seròs, todos documentados, desparasitados y chipados, se encuentran algunos como Steve, que ha perdido por completo la visión en uno de sus ojos; Maemuki, al que una estricta dieta está permitiendo superar sus problemas renales, y Orozco, un mastín que poco a poco está logrando recuperar su peso ideal.