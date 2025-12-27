Catalunya es la segunda Comunidad con más tramos de carretera peligrosos por accidentes con jabalíes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha elaborado un listado de los tramos de carretera de España con más accidentes provocados por fauna silvestre. El año 2024 hubo más de 36.000, suponiendo uno de cada tres accidentes en vías interurbanas. Este tipo de siniestro dejó el año pasado a ocho personas muertas y 549 de heridas, y en el 75% de los casos estaban involucrados jabalíes y corzos.

La lista la encabeza Castilla y León con 37 tramos, seguido de Catalunya con 26, donde la fauna silvestre causa 16 accidentes de tráfico diários por término medio, es decir, unos 5.500 al año. En tercer lugar se encuentra Aragón, con 19 puntos peligrosos.

En Lleida, estos tramos son al A-22 (del kilómetro 6,4 en el 8,1); l'N-240 (del 75,8 en el 76,8); l'N-260 (del 222,2 en el 223,2 en el 224,9; y del 304,2 en el 305,9).

Con respecto al resto de provincias, en Barcelona se sitúan al AP-7 (entre los kilómetros 173,6 y 175,5), B-24 (entre el km. 8,4 y el 10,2) y l'N-340 (entre 1.230 y 1.231); en Gerona, en l'N-2 (entre el 737,2 y 738,7 y el 764,8 y el 766) y l'N-260 en ocho tramos; y en Tarragona se concentran en l'N-240 (entre el punto kilométrico 2,7 y el 3,7; entre el 15,7 y el 18,1; y del 23 en el 24,5).

La DGT promueve la aplicación de medidas como la construcción de pasos de fauna y de las vallas de los márgenes de autovías y autopistas, al mismo tiempo de velar por el mantenimiento, todo para facilitar la percepción anticipada de los conductores de la posible presencia o irrupción de animales.