Especialistas alertan de que aumenta el riesgo de infección por el VPH en los hombres mayores de 45 años

Un enfermero inyectando la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) a un chico de 17 años.Gerard Ullastre / ACN

Especialistas en Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) han lanzado una advertencia sobre el repunte significativo en los diagnósticos del virus del papiloma humano (VPH) y las lesiones asociadas, especialmente entre hombres que superan los 45 años. Esta tendencia es particularmente notable en el grupo de edad de 60 a 70 años.

Según una nota informativa de la Fundación Puigvert, estas personas pertenecen a generaciones que no recibieron la protección de la vacunación sistemática contra el VPH y, al mismo tiempo, han experimentado un cambio en sus patrones de conducta sexual, con un “aumento exponencial de contactos y relaciones esporádicas después de un divorcio o el fin de una relación larga”.

Las patologías más comunes vinculadas al VPH incluyen las verrugas genitales y varios tipos de cáncer, como el de cuello de útero en mujeres, así como el cáncer anal, de pene o de cabeza y cuello.

El doctor Álvaro Vives, jefe de la Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual de la Fundación Puigvert, ha subrayado que “cada vez es más frecuente, después de romper una relación larga, mantener múltiples contactos sexuales, participar en parejas abiertas, utilizar aplicaciones para conocer gente o frecuentar lugares de intercambio”, tal como recoge el hospital.

El doctor Vives ha querido aclarar que la transmisión del VPH no es más elevada entre hombres homosexuales, afirmando categóricamente: “La orientación sexual no constituye un grupo de riesgo; las prácticas sexuales con numerosos contactos, sí”.

Vacunación y generaciones protegidas

La vacunación contra el VPH se incorporó al calendario oficial el año 2008 para las niñas de entre 9 y 14 años, dado que este virus es el responsable del 99,9% de los casos de cáncer de cuello de útero. No obstante, los chicos también pueden transmitir e infectarse con el VPH, desarrollando cánceres como el de ano, pene y orofaringe, además de verrugas genitales no cancerosas. Por esta razón, desde el curso escolar 2022-2023, la vacunación sistemática se ha extendido a los niños de entre 11 y 12 años (6.º de primaria).

Además, se ha implementado una campaña de repesca con una dosis única, dirigida a todos los chicos de hasta 18 años (nacidos a partir del 2007) y a las chicas de hasta 24 años (nacidas a partir del 2001).

Estas medidas han sido cruciales para la protección de las generaciones más jóvenes, en las cuales ya se observa una disminución tanto de la infección como de las lesiones asociadas al VPH.

Grupos de riesgo y asintomáticos

También existe la posibilidad de vacunarse para aquellas personas que forman parte de grupos de riesgo hasta los 45 años, siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias. Estos grupos incluyen individuos con ciertas condiciones médicas o exposiciones que aumentan la probabilidad de contraer la infección o de desarrollar patologías relacionadas con el VPH. Hay que destacar que la infección por el VPH es asintomática en el 80% de los casos, y la enfermedad puede manifestarse entre 4 y 6 años después de la infección inicial.

Prevención y educación sexual

Más allá de la vacunación, los especialistas insisten en que la educación sexual representa la forma de prevención más segura. Advocan por concienciar la población de que el uso del preservativo es la barrera más consistente contra las infecciones de transmisión sexual, incluyendo aquellas que se pueden contraer mediante prácticas de sexo oral.

El doctor Vives ha enfatizado que “la educación sexual en las escuelas e institutos es fundamental y no puede quedarse sólo a enseñar cómo se coloca un preservativo, tiene que ir más allá y se tiene que dar a conocer qué infecciones se pueden transmitir cuando se es una persona sexualmente activa y en donde pueden acudir para hacer cualquier tipo de consulta o revisión. Se tiene que educar en positivo, sin estigmatizar”, ha concluido.