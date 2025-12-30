La cabalgata de Tàrrega estrena la carroza de los Gínjols

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La cabalgata de Reyes de Tàrrega estrenará una carroza dedicada a los Gínjols, mientras renovará la de Foment vinculada a estos nuevos personajes. Los Gínjols son los encargados de preparar las rutas para recibir las cartas y enviar los paquetes a los niños. La carroza ha sido diseñada por Passerell (Llorenç Corbella). La del 2026 será la cabalgata más inclusiva con un tramo inicial sin ruido ni luces estridentes, desde la calle Amics del País hasta la plaza Rafael Casanova, pensado para niños con hipersensibilidad sensorial. La comisión de BAT, con apoyo del ayuntamiento, organiza la rúa que saldrá a las 18.30 horas desde la calle Sant Pelegrí, media hora antes, y terminará en la plaza Major, donde los Reyes serán recibidos por la alcaldesa y pronunciarán los tradicionales discursos. Los pajes de la organización estrenarán nuevos vestidos y también se renovará el vestuario de la paje real. El cortejo incluirá diez carrozas y un centenar de pajes. Habrá música en directo con la Xaranga Aigua amb Gas, Faves Tendres y los Tambors dels Diables de BAT. Se repartirá una tonelada de caramelos sin gluten.