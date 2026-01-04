La magia de Lo Baratillo aún brilla

Cerró sus puertas en 1978 pero su magia sigue más viva que nunca. Lo Baratillo permanece en la memoria de los leridanos y aquellos que quieran revivir su infancia, o conocer cómo eran los juguetes de antaño, pueden visitar la exposición instalada en los bajos del edificio del Casino Principal de Lleida hasta el 1 de febrero. Solo se exhiben unas 25 piezas de las más de tres mil que conserva como un tesoro Manel Gigó, que lleva décadas trabajando para conseguir que se abra un museo para que todo este patrimonio no se pierda. En una conversación con SEGRE, Gigó destaca el gran valor histórico y sentimental que tienen estos juguetes, que datan desde 1900 hasta 1980. “Son únicos y muy especiales, todos ellos representan una época y un espacio mágico en el corazón de Lleida”, defiende. Entre ellos se encuentra el gran rey mago en forma de buzón en el que los niños echaban sus cartas a los Reyes, como también hizo Gigó en su infancia. “Cada Navidad estaba en la tienda y es una de las piezas más antiguas, ya que tenemos fotos de 1940 en las que ya aparece”, explica. También se exponen dos organillos restaurados que, dándoles a la manivela, hacían las delicias de los más pequeños en la entrada del establecimiento. Gigó no olvida el teatrillo de marionetas original de Herta Frankel, una de las artistas más populares de los sesenta y principios de los setenta por sus programas infantiles en TVE. “En aquella época, los fabricantes de juguetes comenzaron a inspirarse en la televisión, algo que ahora se considera normal”, relata.

Otros tesoros de esta pequeña “cata” navideña son el famoso Tren Payá o figuritas inspiradas en los personajes de la Familia Telerín, que cada noche desde la televisión invitaban a los niños y niñas a irse a dormir. No faltan piezas de Meccano o cajas de los populares Juegos Reunidos Geyper. “Es una mínima representación de la colección, en la que hay de todo, incluso con cajas aún por abrir, solo nos falta un espacio digno”, recuerda Gigó. De hecho, desde que empezó a reunir esta colección, en los 80, su ilusión es poder abrir un museo “para que todos estos recuerdos no se pierdan”.

“Niños de antes y de ahora están ilusionados”

Son muchos los que recuerdan sus años de infancia con los juguetes de Lo Baratillo, pero también despierta interés entre aquellos que no conocieron este espacio mágico “con vida propia”. Según Gigó, hay que recuperarlo también por las nuevas generaciones, con un museo estable que considera que tendrá mucho éxito de público y ayudará a preservar un patrimonio de Lleida. “Hay interés e ilusión, esperemos que se pueda materializar”, confía.