Una familia escogiendo juguetes en la tienda Agustí Mestre de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA Los Legos y construcciones triunfan entre el público adulto. - JORDI ECHEVARRIA Quickstop. Juego de mesa ideal para toda la família basado en la rapidez mental Tamagochi digital. Mascota holográfica que interactúa con el jugador

Los regalos de Reyes vuelven a erigirse como el principal gasto navideño, especialmente en hogares con niños, con un desembolso medio de 192 euros por persona. La campaña sigue marcada este año por las compras de última hora y, también, por el fenómeno creciente de adultos que compran juguetes para su propio consumo, el llamado kidults.

Los regalos de Reyes continúan siendo el mayor gasto navideño de las familias. Según la encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el desembolso medio por persona alcanza los 192 euros, por encima del destinado a los regalos de Nochebuena, que es de 178 euros. Los regalos constituyen, con amplia diferencia, la principal partida, con una media de 370 euros por persona, lo que constata el papel de la fiesta de los Reyes Magos como el momento central para el intercambio de obsequios, especialmente en los hogares con niños. Sin embargo, destaca en este punto el fenómeno creciente del llamado kidult, según el cual cada vez más adultos compran juguetes para consumo propio (ver desglose). En el caso de los niños, entre los juguetes más demandados destacan el Quickstop, un set de juego interactivo con precios que oscilan entre los 65 y los 75 euros; el tamagochi digital, que revive como uno de los clásicos más solicitados, con un coste aproximado de 25 a 35 euros; las Sylvanian Families, con figuras y casas para coleccionar cuyos precios varían entre 30 y 80 euros, según el tamaño del set; las máquinas de slime, con kits completos para fabricar slime en casa por 20 a 30 euros; y los productos Rolife, especialmente puzzles y figuras de montaje, con precios que van de 15 a 40 euros.

Desde la histórica Agustí Mestre de Lleida destacan artículos como Quick Stop y La Polilla Tramposa, junto a clásicos como Lego, manualidades, construcciones o slime. También se venden bien las muñecas tradicionales y modelos hiperrealistas tipo reborn, incluso entre consumidores adultos. En Jar Toys de Tàrrega los juegos de mesa y todo lo relacionado con el fenómeno Stitch, un personaje de Disney, han liderado las ventas. Montse Torres, responsable de la tienda, destaca un cambio en los hábitos con más adquisiciones de última hora y un aumento del interés del público adulto por los juegos de mesa. Los clásicos conservan su privilegiada posición en la carta a sus majestades: dinosaurios, Lego y construcción para niños, y muñecas como Nenuco y Barbie para niñas.

Auge de los adultos que compran juguetes para ellos

En navidades está arrasando en todo el mundo un fenómeno que ha llegado para quedarse: el kidults, un término que describe a los adultos que mantienen el interés por actividades y juegos asociados a la infancia. Este auge responde a un cambio en las formas de consumo y de ocio. Más allá de la nostalgia, estos productos ofrecen espacios de desconexión frente a la hiperconectividad y el uso constante de pantallas. Se trata de juguetes de colección en versiones premium, que atraen a quienes buscan productos específicos y de alta calidad. Actividades como montar maquetas en 3D, construir escenarios en miniatura o juegos de mesa permiten conectar con tu niño interior. La industria juguetera ha respondido a esta tendencia creciente adaptando su oferta hacia un ocio más analógico. En Lleida también se nota esta tendencia. Un responsable de la tienda Agustí Mestre confirma un aumento de la demanda de este tipo de productos: “Cada vez hay más adultos que buscan juguetes para su propio disfrute, y se están vendiendo muy bien”. El efecto de este fenómeno ya es notable en España. El público kidult representa alrededor del 30% de las ventas del sector, y las previsiones apuntan a un crecimiento anual de entre el 5% y el 8% en los próximos años, según la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ).