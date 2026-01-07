El censo de desaparecidos por el franquismo registra a 720 leridanos

La Generalitat tiene registradas a 720 personas nacidas en las comarcas de Lleida que desaparecieron a causa de la guerra civil o la represión de los primeros años de la dictadura franquista. En la demarcación de Lleida hay documentadas 442 fosas. El año pasado Generalitat excavó una en Vila-sana y otra en Alentorn, en Artesa de Segre.

Casi 90 años después del inicio de la Guerra Civil, los trabajos por recuperar los restos de las personas desaparecidas durante la contienda y en los primeros años de la dictadura no cesan. Un compromiso por preservar la dignidad de las víctimas que hace que la Generalitat vaya ampliando la documentación que tiene sobre ellas. Así, el censo de desaparecidos ya tiene registradas a un total de 720 personas que nacieron en algún municipio de las comarcas leridanas. Aquí se tendría que añadir a centenares a las que se perdió la pista mientras combatían en los diferentes frentes en Ponent y el Pirineo, y cuyos restos podrían descansar en las numerosas fosas que se abrieron en la demarcación. Desde Justicia aseguran que estas cifras están en constante evolución y cambian según la información recopilada.

La Dirección General de Memoria Democrática ha ampliado y actualizado también el Mapa de Fosas, que cuenta ya con 1.008 validadas y publicadas en la web del Banc de la Memòria Democràtica de Catalunya. De estas, 442 están documentadas en las comarcas leridanas. Algunas de las inhumaciones no son practicables, ya sea porque han desaparecido los restos por procesos naturales, por edificaciones en el terreno o porque la localización no es lo suficientemente precisa. Además, hay intervenciones que no han dado resultados positivos pese a la decomentación histórica disponible. Este año se han excavado 13 fosas en Catalunya, dos en Ponent. En la masía de la Novella Baixa, en Vila-sana, los arqueólogos pudieron recuperar los restos óseos de un soldado republicano. Esta masía fue un hospital de campaña de la 27ª División del Ejército Popular de la República, como mínimo entre el 28 de diciembre de 1938 y el 3 de enero de 1939. Dirigido por el capitán médico Agustín Pérez Soler, atendió a soldados heridos procedentes del frente entre Balaguer y Vila-sana. Mientras, en Alentorn, en Artesa de Segre, se exhumaron los restos de siete soldados republicanos, muertos en combate al final de la contienda, localizados en la fosa de l’Era de Cal Lico. Testimonios orales apuntaban a que habían sido enterrados por vecinos de Alentorn. También se recuperaron objetos personales y elementos de la ropa que llevaban al morir, como calzado, botones o hebillas. Tratar de identificar a las víctimas es uno de los objetivos en este proceso de dignificación y memoria. La Generalitat cuenta con un programa de identificación genética, al que 272 familias residentes en Ponent han donado una muestra de ADN para localizar a sus seres queridos.