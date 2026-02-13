Lleida continúa ganando población y llega a los 464.656 residentes en 2026

La población residente en las comarcas leridanas se situó a 1 de enero de 2026 en un total de 464.656 personas, lo que supone 6.430 más en un año, según la Estadística Continua de Población publicada ayer por el INE. En el conjunto del Estado, la cifra alcanzó la mayor de la historia gracias a la llegada de personas nacidas en otros países, que supera por primera vez los 10 millones de habitantes.

También en la provincia de Lleida, el crecimiento poblacional se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, que aumentó un 6,6% hasta un total de 120.180 residentes, representando el 25,8% del total de habitantes. En cambio, el número de nacidos en España disminuyó ligeramente, un 0,3%, respecto al 1 de enero de 2025, hasta los 344.476 residentes en las comarcas de Ponent. Esta población nacida en el extranjero fue mayor que la de nacionalidad extranjera (103.706 personas), debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes llegados en el último trimestre de 2025 a Lleida fueron marroquí (con 450 llegadas), colombiana (410) y peruana (230). Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes que partieron de la provincia al extranjero fueron rumana y marroquí, con la misma cifra de 210 salidas y española, con 90.

Entretanto, según la estadística del INE, el número de hogares se situó a principios de este año en los 180.792 en la provincia de Lleida, con un aumento de 2.014 respecto al mismo periodo del año pasado. Por tamaño, cabe destacar que continúa aumentado el número de leridanos que viven solos, con 51.323 hogares unipersonales, superando al resto de tipos de familias. Representan el 28,4% del total de hogares leridanos.

En el conjunto de Catalunya, las personas de nacionalidad extranjera han crecido más de tres puntos en los últimos cinco años y ya se acercan a la quinta parte de la población. A 1 de enero de 2026, llegaban al 19,3%, un total de 1,58 millones de personas. Mientras, las personas que, independientemente de la nacionalidad, nacieron en el extranjero han aumentado seis puntos en el mismo periodo, hasta el 26,1% del total (2,14 millones de personas). Así, el conjunto de la población catalana llega por primera vez a los 8,2 millones.