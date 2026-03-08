Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El turismo de la floración se extiende en Lleida. La Granja d'Escarp y Seròs se sumaron ayer a las visitas guiadas y las celebraciones que tienen a los árboles en flor como protagonistas y recibieron a los primeros visitantes. Aitona, pionera de esta actividad bajo la marca Fruiturisme, estima que este flujo de turistas genera un impacto económico de más de 800.000 euros en el municipio.

La estimación del ayuntamiento incluye los tiquets para las visitas guiadas, el consumo en la hostelería local y compras de productos locales, tanto en la feria como en las cooperativas y empresas que participan en la iniciativa. Aitona espera recibir este fin de semana a miles de personas, al coincidir las actividades de la floración con la feria agroalimentaria Amb molt de gust, que abrirá hasta el 22 de marzo e incluye a veinte expositores. Doce de ellos son productores de alimentos frescos y productos de proximidad.

Por su parte, La Granja d’Escarp celebró ayer su Festa de la Floració. Unos 200 visitantes recorrieron unos 16 kilómetros del municipio para ver los campos repletos de árboles en flor a bordo de un tren turístico. Durante la jornada disfrutaron de un vermut, una comida popular y música en directo, y también hubo una excursión al Aiguabarreig Segre-Cinca.

En Seròs, un concierto por la tarde en el monasterio de Avinganya estrenó la temporada de turismo de floración, bajo la marca Florseròs. Fue un recital de poemas con música a cargo de Maria Altadill, Carmen Becerra y Francesc Pla. Hoy está previstas las primeras visitas guiadas a los árboles en flor.