Las mujeres, el 23% de los agentes de Mossos en el Pirineo: “Permite una gran posibilidad de especialización”

El Pirineo es una muy buen destino cuando una mujer decide hacerse mosso d’esquadra, con un entorno que permite unes posibilidades de especialización y de crecimiento muy grande. Actualmente, el 23% de los agentes de esta región policial son mujeres y, según los datos revelados ayer, el nivel de presencia femenina en el cuerpo en Catalunya es el más alto de siempre, con un 24,91%. Nuria Garcia Oliver, policía desde 2011 y, desde el pasado octubre, de la Unidad Regional de Medio Ambiente (UMA) del Alt Pirineu i Aran, con sede en la comisaría de La Seu, y Neus Juvillà Vidal, que entró en el cuerpo en 2006 y desde 2021 se encarga del Grupo de Atención a la Víctima (GAV) de la Alta Ribagorça y Val d’Aran, con sede en El Pont de Suert, explican que “en el Pirineo no somos un número, somos Neus y Nuria. Al llegar a un pueblo, los vecinos ya saben quién somos. Eso gusta”.

Juvillà explica que los GAV han sido unidades identificadas siempre como más femeninas, pero que cada vez son más los hombres que optan por estar en ellas. “Se agradece porque el trabajo en equipo es muy importante y los puntos de vista diferentes también son necesarios”, admite, y añade que “lo más importante siempre es el grado de empatía y de proximidad hacia la persona que tienes delante, que ha sufrido mucho”.

La falta de referentes es uno de los puntos que más destacan las dos profesionales. Nuria es la primera y única mujer en la UMA del Pirineo. “Yo tengo los míos dentro del propio cuerpo, que me dan tranquilidad y me fijo en ellas, pero necesitamos ser más”, insiste. Interior está haciendo un gran esfuerzo para feminizar los cuerpos de emergencia y de seguridad, con una reserva de plazas para mujeres, una estrategia que ambas ven como “necesaria” para “revertir poco a poco esta tendencia histórica”.