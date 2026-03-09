Mollerussa. Se homenajeó a las siete socias de la asociación L’Albada nacidas en 1945 y hubo una conferencia de la periodista Anna Gómez. - CYNTHIA SANS

Mollerussa. Se homenajeó a las siete socias de la asociación L’Albada nacidas en 1945 y hubo una conferencia de la periodista Anna Gómez. - CYNTHIA SANS Lleida. La residencia Parc del Segre celebró el 8-M con sus residentes asistiendo al concierto de la banda municipal de Lleida en el Auditori. - JOAN GÓMEZ Torre-serona. El ayuntamiento y la Associació de Dones La Rosella obsequiaron a dos vecinas por su trayectoria al servicio del municipio. - RESIDÈNCIA PARC DEL SEGRE La Seu d’Urgell. El colectivo La Tora Blava organizó una comida, lectura de poesía y actividades de artes escénicas en la plaza de les Monges. - AJUNTAMENT DE TORRE-SERONA Torregrossa. La biblioteca Maria Mercè Marçal acogió un acto con una de sus vecinas “referentes”, Carla Amenós. - AJUNTAMENT DE TORREGROSSA Torrelameu. El ayuntamiento y la Associació de Dones hicieron una lectura compartida del manifiesto por el 8-M. - AJUNTAMENT DE TORRELAMEU Tàrrega. En la capital del Urgell se celebró el 8-M con la lectura del manifiesto institucional y ua visita guiada por una exposición dedicada a mujeres trabajadoras en el sector textil. - LAIA PEDRÓS Tremp. La capital del Pallars Jussà acogió varios actos este fin de semana por el 8-M, como la actuación de teatro ‘Amor a la mort’ en La Lira. - AJUNTAMENT DE TREMP Balaguer acogió la actuación ‘Al Safareig’ por sus calles en motivo del 8-M. - RADIO BALAGUER Toda la provincia se llena de actos Toda la provincia se llena de actos

Las comarcas de Lleida volvieron a movilizarse por el Día Internacional de la Mujer con centenares de actos por todo el territorio. En Lleida, además de las dos manifestaciones del mediodía hubo talleres de pancartas, una comida popular en el Noguerola, una caminata por el Secà de Sant Pere, masterclass de zumba, taller de velas y actuaciones teatrales en el Café del Teatre, donde antes se leyó un manifiesto por el 8-M.

Por otro lado, Tàrrega se sumó ayer a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M) con la lectura del manifiesto institucional. La alcaldesa, Alba Pijuan, reivindicó “los derechos de las mujeres” y rindió homenaje “a todas las mujeres que nos han precedido”. Insistió en la importancia de “seguir abriendo camino” hacía la igualdad. Después de la lectura del manifiesto se ofreció una visita guiada a la exposición de la Sala Marsà dedicada a las mujeres invisibilidades que trabajaron en el sector textil desde la economía sumergida y sin derechos laborales.

En Balaguer se celebró una rúa teatralizada en la que se ofreció coca y chocolate y que recorrió las calles del centro histórico hasta llegar al espacio de la Reguereta, donde se representó el espectáculo callejero Al Safareig, a cargo de la compañía Teatralitza’t. El espectáculo recuperaba la memoria de los antiguos lavaderos públicos y dar voz a las mujeres que compartían allí tiempo de trabajo y su día a día. La representación combinó música, canciones y escenas de humor para rendir homenaje “a las mujeres que abrieron el camino” a las nuevas generaciones.

Por su parte, Mollerussa llevó un homenaje a siete socias de la asociación L’Albada nacidas en 1945, la actuación del dúo Dämmerung y la inauguración de la exposición Art en mans de dona en el Museo de Vestidos de Papel. La jornada contó también con la actuación musical del dúo Dämmerung y con la inauguración de la exposición Art en mans de dona, una muestra que reúne diferentes trabajos de creatividad elaborados por socias de la entidad y que podrá visitarse hasta el próximo 14 de marzo en la sala de exposiciones del Museo de Vestidos de Papel.

Paralelamente, en la Seu d’Urgell el colectivo feminista de la comarca, La Tora Blava, celebró una jornada en la plaza de les Monges con una comida, lectura de poesía y actividades de artes escénicas. También hubo la Cursa de la Dona en Agramunt y actos institucionales en Solsona y Bellpuig.