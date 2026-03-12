Un leridano repite entre los más ricos del mundo: ha elevado su fortuna unos 500 millones de euros, según Forbes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

José Llorens Torra, con un patrimonio de 1.600 millones de euros es el único leridano con presencia en el ranking mundial de multimillonarios (en la posición 2.481) publicado ayer por la revista Forbes. Llorens, de 81 años y natural de Sedó, es el principal accionista de Llotor SL, un holding que posee más de 80 firmas. Su empresa principal es Epsa International SA, una compañía de subcontratación de obras. Con respecto al año pasado, cuando ya apareció en el listado, Llorens ha elevado su fortuna unos 500 millones de euros. La exclusiva recopilación ha añadido casi 400 nuevos miembros y ha alcanzado la cifra récord de 3.428 personas milmillonarias, es decir, empresarios con un patrimonio mínimo de 1.000 millones de dólares.

En cuanto a Catalunya, la empresaria barcelonesa Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, es la persona más rica con una fortuna acumulada de 4.100 millones de euros, (1.000 más que el año anterior). En el listado global, Daurella ocupa la posición 1.044.

Por su parte, Amancio Ortega, propietario de Inditex, regresa al exclusivo ‘top 10’ de las mayores fortunas a escala mundial –donde no aparece ninguna mujer– y se afianza en la décima posición como el único español. Su patrimonio está valorado en 148.000 millones de dólares (127.945 millones de euros). El ranking lo sigue liderando Elon Musk, con un patrimonio de 839.000 millones de dólares (724.965 millones de euros), un récord de riqueza, por sus empresas Tesla y SpaceX. Lo siguen los cofundadores de Google Larry Page y Sergey Brin, así como el propietario de Amazon, Jeff Bezos, y el de Meta, Mark Zuckerberg. Entre las nuevas incorporaciones, destacan la cantante Beyoncé, el tenista Roger Federer y el cineasta James Cameron.