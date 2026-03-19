Primavera no apta para alérgicos

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Lleida, tras un invierno especialmente lluvioso, se sitúa como una de las zonas más afectadas de Catalunya en esta primavera complicada para las personas con alergia, con incrementos significativos en la mayoría de los tipos de polen. Los árboles como ciprés, plátano de sombra, olivo y fresno presentan tendencias crecientes, mientras que las hierbas más alérgicas (parietaria, gramíneas y llantén menor) podrían mantenerse activas hasta julio.

Las polinizaciones invernales de ciprés, avellano, fresno y parietaria comenzaron en febrero con niveles superiores a los promedios históricos de 1994 a 2025. Los especialistas advierten del efecto acumulativo de distintos tipos de polen junto con la contaminación, que intensifica los síntomas.

El resto de Catalunya también afrontará una primavera intensa, con previsiones de altas concentraciones de polen y una temporada más larga de lo habitual. Las lluvias del invierno y el aumento de las temperaturas han favorecido la proliferación de plantas y adelantado los ciclos de polinización, provocando un aumento notable de las alergias entre la población. Según la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC), cerca de dos millones de personas padecen alergias respiratorias, con rinitis presente en el 25 % de la población y asma alérgica en un 12 %, afectando especialmente a niños y adultos de 35 a 40 años.

La Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC) alerta de que estas enfermedades van en aumento y que factores como el cambio climático y la contaminación agravan el problema, haciendo esencial un diagnóstico precoz y la adopción de estrategias preventivas para mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir su exposición al polen. Entre estas medidas se recomienda ventilar las viviendas a primera hora de la mañana o por la noche, evitar actividades al aire libre durante las horas de máxima concentración de polen (mediodía y por la tarde) y protegerse de la contaminación ambiental.

Por lo que respecta a España, los expertos estiman que la temporada podría extenderse un 19 % más este año, mientras que la concentración anual de polen podría aumentar entre un 16 % y un 40 %.