“A los 50 ya nos volvemos invisibles”

“A partir de los 50 años, las mujeres nos volvemos ya un poco invisibles, ¡como la niebla de Lleida!”, criticó ayer con ironía Mari Pau Huguet, poco antes de recibir la distinción de Dona Emblemàtica en la quinta edición de los Premis Hera. La popular presentadora televisiva, nacida en Estopanyà y criada en Lleida, recogió “muy contenta y con ilusión” un galardón “que me dan en mi ciudad”. Añadió también recibirlo con “gran responsabilidad” por la labor de la asociación Hera, cuyos premios distinguen la trayectoria y el compromiso de profesionales que trabajan para dar visibilidad a la menopausia y la osteoporosis en Catalunya. Huguet, que lamentó que “aún prima la juventud en muchos ámbitos”, fue la estrella mediática en esta entrega de premios, celebrada en el restaurante Davall de la Llotja y presentada por Mariví Chacón (Lleida TV). La entidad distinguió en esta ocasión a la dietista y nutricionista leridana Alba Barbero; a la doctora leridana especialista en el impacto del sueño en la salud física y emocional Núria Roure; a la periodista y dietista ibicenca Bàrbara Munar, y a la psicóloga sabadellense Clara Selva. La presidenta de Hera, Maria Antònia Roca, valoró los diez años de la asociación y cinco de estos premios, "un tiempo que ha pasado volando; la gente ahora nos conoce y nos llama para organizar actividades, pero queda aún mucho trabajo por hacer, sobre todo de difusión de la menopausia, aún muy desconocida entre los jóvenes, y de reivindicación de más atención a la mujer y más pruebas de densitometría ósea ante esta enfermedad silenciosa y que no se ve, la osteoporosis".