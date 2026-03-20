Les respuestas de geografía a estudiantes del Saló de l'Ensenyament: "No sé qué es la Val d'Aran"

Lleida en Gerona y la Val d'Aran en el Barcelonès, las respuestas de geografía a estudiantes del Salón de la Enseñanza

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Que dependiendo de qué latitudes del país Lleida cae lejos ya teníamos cierta constancia. O el valle de Aran, o el Delta. Es un tema endémico del país. La Geografía. O también podríamos decir que todo el sistema académico, atendiendo a los resultados de los informes, de Pisa para arriba, que sitúan a los estudiantes catalanes en las partes más bajas de algunos listados.

La última, un reportaje a pie de calle de Ràdio Flaixbac, en el Saló de l'Ensenyament de Barcelona. Aparte de los tres vídeos publicados donde se remarca cierta ignorancia (el vídeo es editado) de los jóvenes sobre temas de actualidad, como responder que el presidente de la Generalitat es Pedro Sánchez, sorprenden algunas respuestas de geografía.

En la pregunta sobre qué cordillera separa Catalunya con Francia, las respuestas son, en orden y literalmente: Montjuïc, la Cerdanya, la cordillera Litoral, no sé qué es una cordillera, y Andorra.

A la pregunta de quién es el presidente de la Generalitat, las respuestas son: Pedro Sánchez, Collboni, el indepe ese, Joan Pera, no lo sé, Salvador Dalí, y Artur Mas.

A la pregunta de donde se encuentra Lleida en un mapa de Catalunya, los estudiantes la sitúan en el mapa en las comarcas de Girona, en la Cerdanya, en el Solsonès, y en la zona de los Pallars. El Delta de l'Ebre lo sitúan en el Barcelonès. Finalmente, la Val d'Aran la sitúan también en el Barcelonès, y otra asegura que no sabe qué es la Val d'Aran.