Proponen restaurar y ‘recomponer’ las pinturas de la Pia Almoina de la Seu Vella

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La directora del Museu de Lleida, Clara Arbués, propuso ayer en la segunda jornada del Congrés del Turó de la Seu Vella una restauración global de los fragmentos pictóricos de los murales 'troceados' de la Pia Almoina, originales del XIV al XVI, para ver cómo podía ser este conjunto artístico en su composición original en la Canonja. Arbués recordó que las pinturas fueron arrancadas en los años 50 del siglo pasado y traspasadas sobre tela en siete fragmentos, que se conservan entre el Museu de Lleida y el Palau Episcopal, mientras que en la sala de la Canonja de la Seu Vella aún quedan algunos restos pictóricos originales.

Más desconocida resultó la aportación el miércoles de los historiadores de la UdL Alberto Velasco y Francesc Fité sobre la labor de los bordadores en la Seu Vella en el siglo XV. Tras años de estudios en fuentes como el Arxiu Capitular de Lleida, desvelaron la relación de bordadores, sastres y otros artesanos que confeccionaban o reparaban las ropas litúrgicas. Velasco aseguró que, “a veces, tejer una casulla costaba más que pintar un retablo”. La lástima es que “todo aquel esplendor téxtil de la Seu Vella se ha volatilizado”.

Por su parte, el conservador Ramon Solé analizó las restauraciones llevadas a cabo en el edificio en los siglos XX y XXI.