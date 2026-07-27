Fallece Jordi Quílez, uno de los últimos supervivientes del bombardeo del Liceu Escolar de Lleida

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Jordi Quílez Cruellas, uno de los exalumnos del Liceu Escolar de Lleida que sobrevivieron al trágico bombardeo fascista del 2 de noviembre de 1937, falleció el sábado a los 95 años. El funeral por Quílez tuvo lugar ayer y el ayuntamiento de Lleida mostró el pésame en un mensaje en las redes sociales. Afirmó que “nos unimos en el recuerdo de una figura vinculada a la memoria de uno de los episodios más trágicos de nuestra ciudad”.

El 2 de noviembre de 1937, sobre las cuatro de la tarde, nueve bombarderos italianos arrasaron la ciudad de Lleida y mataron a más de 210 personas, incluidos medio centenar de alumnos y profesores que en aquel momento se encontraban en las aulas del Liceu Escolar. Quílez fue uno de los supervivientes junto a Manel Sampedro, Josep Peiró, Ramon Ortín y los pedagogos Victorina Vila y Frederic Godàs, entre otros.

Anualmente participaba en el homenaje frente a la escultura Memòria, Dignitat i Vida de Agustín Ortega, que está en la avenida Blondel y rinde un sentido homenaje a los fallecidos y supervivientes de aquel fatídico día.

En varias ocasiones, Jordi Quílez explicó para SEGRE cómo vivió aquel día. Lo reproducimos a continuación: “Me faltaba un mes para cumplir los siete años. Durante toda la mañana estuve en clase y, por la tarde, tenía que ir al médico. Estaba en la calle al lado de mi casa esperando a mi abuela cuando empezaron a caer las bombas. Un hombre que pasaba corriendo por allí me cogió en brazos y me metió dentro del portal. Me protegió con su cuerpo hasta que acabó el bombardeo”.

Aseguró también que “en aquel momento llegó mi padre a casa, que estaba asustado porque se pensaba que yo había ido al colegio. Mis hermanos sí que estaban en clase, en otra escuela de la calle Cavallers, y nos los encontrábamos por ningún lado. Unos parientes nuestros los habían recogido y se los habían llevado a una torre para protegerlos. Desde entonces la vida se hizo larga, porque huímos de la ciudad caminado hasta Artesa de Segre. Luego pasamos por Ponts, La Seu d’Urgell, Cervera, Barcelona y finalmente nos fuimos a Francia. Cuando los alemanes invadieron el país regresamos a España. Recuerdo el miedo, el hambre y la pena de huir de casa. La guerra es una cosa terrible que hace daño a todos”.