El IRBLleida ha publicado 408 trabajos científicos durante el 2025 y consolida su liderazgo en investigación biomédica

El Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha cerrado el año 2025 con 408 publicaciones científicas, el 62% en revistas del primer cuartil (Q1), consolidando así su posición como referente en investigación biomédica en Catalunya. Los datos, recogidos a la Memoria 2025, reflejan el impacto y la calidad de los trabajos desarrollados por el equipo investigador del centro leridano, que cuenta con 623 profesionales distribuidos en 37 grupos de investigación.

El centro ha operado durante el ejercicio con un presupuesto anual de 11,9 millones de euros, que ha permitido impulsar 36 nuevos proyectos competitivos e iniciar 51 estudios clínicos. El instituto dispone de 530 investigadores e investigadoras, bajo la dirección de 108 investigadores principales, que han conseguido un factor de impacto acumulado de 2.331,15 en sus publicaciones científicas.

Diego Arango, director del IRBLleida, ha valorado el periodo como "un año de esfuerzo compartido, progreso científico y consolidación institucional", subrayando que "el principal activo del instituto son las personas, un equipo con talento, compromiso y ambición para seguir impulsando una investigación que contribuya a transformar los retos reales en mejoras para la salud".

Integración institucional y proyección internacional

La memoria destaca la internacionalización y la transferencia de conocimiento como ejes estratégicos del centro, que mantiene su vinculación con la Universitat de Lleida y los centros hospitalarios de referencia a Ponent. El IRBLleida sigue desarrollando actividades de divulgación científica y reforzando su compromiso con el territorio leridano.

Perspectiva de futuro y crecimiento sostenido

De cara a los próximos ejercicios, la dirección del instituto afronta los nuevos retos con la voluntad de seguir creciendo y reforzar la excelencia científica, con el objetivo de generar un impacto cada vez más significativo sobre la salud de las personas. El centro forma parte de la Institución de los Centros de Investigación de Catalunya (I-CERCA), que garantiza la eficiencia, la flexibilidad de gestión y la captación de talento de los centros de investigación catalanes.