Aprueban hoy que el recinto catedralicio de Santa Maria d’Urgell sea un único Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN)

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El Govern ha previsto aprobar hoy la delimitación del Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) –en la categoría de monumento histórico– de la catedral de Santa Maria d’Urgell, en La Seu d’Urgell, y de su entorno de protección. El templo ya fue declarado monumento histórico-artístico en 1931, aunque sin una delimitación concreta y ahora opta a ser reconocido como Patrimonio Mundial de la Unesco dentro de la candidatura transfronteriza de Los testimonios materiales de la construcción del Coprincipat de Andorra.

El recinto catedralicio comprende, además del edificio de la catedral, el claustro, la iglesia de Sant Miquel y la iglesia de la Pietat. Las catedrales, tradicionalmente, no eran edificios aislados, sino que formaban parte de un conjunto episcopal más amplio que incluía dependencias, espacios litúrgicos complementarios y lugares para la conservación del patrimonio.

Desde el punto de vista histórico, cabe destacar que los espacios mencionados han estado siempre conectados entre sí, siendo la catedral el centro del poder religioso y administrativo del obispado de Urgell. Con esta acción, el departamento de Cultura pretende unificar el recinto en un único BCIN y delimitar un entorno de protección común.